Konami annule son contrat avec Antoine Griezmann, accusé de racisme

Après la diffusion d’une vidéo raciste se moquant d’employés d’hôtel japonais, le footballeur Antoine Griezmann voit son contrat avec Konami lui échapper.

Série noire pour Antoine Griezmann. Il y a quelques jours, une vidéo datant de 2019 filmée par le footballeur Ousmane Dembélé mettait en scène l’attaquant français de Barcelone en train de se moquer de plusieurs employés d’un hôtel japonais. Initialement postée sur un compte Twitter anonyme appartenant à Ousmane Dembélé, la scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, créant un véritable bad buzz autour des deux sportifs. Il faut dire qu’à l’heure où de plus en plus de mouvements s’élèvent — notamment via le hashtag #StopAsianHate, pour dénoncer la banalisation du racisme envers les communautés asiatiques, la situation a du mal à passer.

ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ — nahidul 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@duatleti) July 1, 2021

Les excuses ne suffisent pas

Si les deux footballeurs se sont publiquement excusés dimanche après la sortie de la vidéo, jurant qu’il n’y avait là aucune forme de racisme, cela n’a visiblement pas suffi. Mardi, Hiroshi Mikitani, le PDG de Rakuten, qui compte parmi l’un des plus gros sponsors du FC Barcelone avait fait part de sa colère, en affirmant vouloir “des explications”. Cette fois, c’est au tour de l’éditeur vidéoludique Konami de prendre ses distances avec le sportif. Dans un communiqué, l’entreprise japonaise qui commercialise chaque année le jeu de simulation de football PES a indiqué : “Nous avions annoncé qu’Antoine Griezmann serait notre ambassadeur Yu-Gi-Oh !, mais à la lumière des évènements récents, nous avons décidé d’annuler le contrat”.

Il faut dire qu’Antoine Griezmann est un habitué de ce type de “maladresse”. En 2017, le footballeur avait déjà été accusé de racisme après avoir posté une blackface. À l’époque, il assurait vouloir simplement rendre “hommage” aux joueurs des Harlem Globetrotters. Ce nouveau dérapage pourrait donc coûter cher à l’attaquant français. De son côté, Xbox ne s’est toujours pas prononcé sur le sujet Griezmann. Depuis l’année dernière, le footballeur est devenu l’égérie de la nouvelle console de Microsoft.