7nm : Intel met un coup d’accélérateur sur le développement de ses puces

Après une année très compliquée, le CEO d'Intel a livré quelques maigres détails sur ses plans pour accélérer le développent de l'architecture 7nm.

Crédits : Christian Wiediger / Unsplash

Les dernières années n’ont pas été les plus faciles pour Intel, mais l’écurie bleue pourrait enfin voir le bout du tunnel. Dans le rapport trimestriel de l’entreprise, son CEO Pat Gelsinger a annoncé que les processeurs 7nm étaient en bonne voie, mais également qu’elle “accélérait son rythme d’innovation avec de nouvelles avances dans les semi-conducteurs”

De bonnes nouvelles puisque l’année dernière, l’écurie bleue avait choisi de se séparer de son CEO Bob Swan et du chef de sa division hardware. Intel avait aussi été forcé d’annoncer de gros délais sur la future architecture 7nm. Certes, la finesse de gravure ne fait pas tout, loin de là. Mais il s’agissait d’un revers supplémentaire, d’autant plus difficile à assumer avec la concurrence d’AMD, qui continue d’innover à un rythme effréné.

Les retombées économiques de la pandémie

Cette annonce arrive en tout cas dans une période plutôt favorable pour Intel, qui semble sortir la tête de l’eau petit à petit avec des résultats financiers encourageants. Ces derniers sont directement liés à une hausse de la demande en matériel informatique dans le cadre de la pandémie; à chaque confinement, nous avons pu constater des pics importants dans la demande, autant chez les particuliers que chez les professionnels et les institutions.

Une manne qui aurait permis de dégager 10.1 milliards de dollars de recettes sur le trimestre passé. Pour le groupe, cela constitue même un record sur cette période. En revanche, interdiction de se reposer sur ses lauriers; si Intel a su jongler avec la pénurie mondiale de semi-conducteurs jusqu’à présent, les chiffres les plus récents semblent indiquer une baisse considérable des ventes de PC.

Espérons donc pour le fondeur que ces annonces encourageantes reposent sur des avancées tangibles. Car plus le temps passe, et plus la concurrence se fait rude. Il ne faudra pas compter sur l’écurie orange pour ralentir la cadence, et pour Intel, il est absolument vital de continuer à boxer dans la même catégorie.