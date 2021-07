Un MacBook Air avec écran Mini-LED dès l’année prochaine ?

Apple devrait généraliser l’affichage mini-LED sur de nombreux produits, en le proposant sur certaines tablettes mais aussi sur son futur MacBook Air.

© Martin Katler / Unsplash

Cela fait déjà plusieurs années qu’on attend ces fameuses dalles mini-LED sur des produits Apple, et on a enfin pu en avoir un exemple en 2021 sur l’iPad Pro 12,9 pouces. Cette technologie d’écran LCD permet notamment une meilleure luminosité et un meilleur contraste, et limite les effets de halo autour de certains objets blancs.

Si l’on attend ce type d’écran sur les futurs MacBook Pro M1X, d’autres produits Apple devraient également y avoir le droit dans les mois à venir. Certains bruits de couloir évoquent notamment l’arrivée d’un écran mini-LED sur le futur iPad mini, et d’après une nouvelle révélation de Ming Chi Kuo, le prochain MacBook Air devrait également en être pourvu.

Lancement en 2022

L’analyste star concernant Apple estime que cette nouvelle machine verrait le jour l’année prochaine, avec un lancement qui surviendrait mi-2022. Ce MacBook Air devrait bénéficier d’une nouvelle génération de puce Apple Silicon M2, ainsi qu’un tout nouveau design. Apple en profiterait pour y introduire une dalle mini-LED, destinée à être généralisée par la suite à la plupart des machines portables de la marque. Selon Kuo, cet écran conserverait toutefois la même diagonale que le modèle actuel, soit un écran de 13,3 pouces.

Pour l’heure, il convient encore de prendre cette rumeur avec les pincettes d’usage. La production de dalles mini-LED semble en effet tourner au ralenti à cause de la pénurie de composants. De plus, le dernier MacBook Air M1 a été lancé en fin d’année dernière. Son renouvellement peut donc attendre encore un peu, d’autant que d’autres machines sont attendues au tournant avec une puce Apple Silicon, comme les MacBook Pro, un nouveau Mac mini plus musclé, l’iMac Pro ou encore le Mac Pro.