Apple TV+ offert pendant 6 mois sur Playstation 5

Les détenteurs d’une console dernière génération vont pouvoir profiter de six mois d’abonnement offert à Apple TV+, qu’ils soient déjà abonnés ou non au service.

Apple TV+ continue de nouer des partenariats pour faire son trou dans l’univers ultra-concurrentiel des offres SVOD. La plateforme s’est alliée à Sony dans le cadre d’une offre promotionnelle à destination des utilisateurs de Playstation 5. Jusqu’au 22 juillet 2022, tous les utilisateurs d’une console nouvelle génération de la firme nipponne pourront profiter de 6 mois d’abonnement gratuit à Apple TV+. Cela s’applique également aux détenteurs d’une offre chez la marque à la pomme et leur permettra d’économiser une demi-année d’abonnement.

Apple revoit sa stratégie

Depuis son lancement en novembre 2019, Apple TV+ peine à se frayer un chemin dans les salons du monde entier. Il faut dire que contrairement à ses concurrentes, la plateforme a fait le choix de ne miser que sur du contenu inédit pour enrichir son catalogue. En janvier dernier, on estimait le nombre de foyers abonnés à seulement 8,74 millions aux États-Unis. C’est bien moins que Disney+, lancé à la même période, qui atteignait alors les 37 millions outre-atlantique. Des chiffres donc assez timides, d’autant plus qu’Apple était alors plus généreux que ses consorts en offrant une année de souscription à tous les acheteurs d’un produit de la marque à la pomme.

En juillet dernier, Apple a néanmoins revu son offre à la baisse en se contentant de proposer 3 mois à ses clients. L’offre proposée par Sony permettra donc de faire rebondir les inscriptions et sans doute de rallier quelques utilisateurs à sa cause.

Pour rappel, l’abonnement est proposé à seulement 4,99 euros par mois. C’est bien moins que Netflix et Disney+. Parmi les productions les plus populaires de l’offre, on retrouve notamment la série Ted Lasso ainsi que le dernier long-métrage des frères Russo : Cherry. En septembre prochain, la plateforme dévoilera une nouvelle série de grande-envergure, inspirée de l’œuvre Fondation d’Isaac Asimov. À noter que l’abonnement sera automatiquement renouvelé à l’issue de cette période d’essai et jusqu’à annulation par l’utilisateur.