Avec Limits, Instagram tente encore de lutter contre le harcèlement

Véritable fléau des réseaux sociaux, le cyber-harcèlement est devenu depuis déjà quelques années la bête noire des plateformes communautaires, qui rivalisent d’imagination pour lutter contre les violences entre internautes.

© StockSnap / Pixabay

Après avoir permis à ses utilisateurs et utilisatrices de lutter contre les cyber-violence grâce à l’utilisation de filtres à mots-clés, Instagram veut désormais permettre aux internautes de faire une pause lorsqu’ils se sentent agressés. Baptisée Limits, la nouvelle fonctionnalité déployée par le réseau social permet ainsi de verrouiller un compte afin de limiter ses interactions avec l’extérieur. Bien décidé à éradiquer les discours de haine sur sa plateforme, Instagram espère ainsi offrir à ses utilisateurs un peu plus de contrôle sur leur vie numérique. “Nous savons que les gens sont parfois dans des moments de douleur, et nous devons leur donner des outils pour se protéger”, a ainsi expliqué Adam Mosseri, le PDG de l’entreprise à propos de Limits.

La finale de l’Euro comme déclencheur

Sur Instagram, les discours haineux sont légions. Concernant Limits, Adam Mosseri rapporte la violence du harcèlement auquel ont dû faire face Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, trois joueurs noirs de l’équipe nationale anglaise au moment de l’Euro. Après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie, les trois sportifs ont été victimes d’un violent déferlement de haine sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram. Une situation inacceptable, a estimé Mosseri dans une vidéo partagée hier sur sa plateforme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adam Mosseri (@mosseri)



Avant un déploiement à grande échelle, Limits est actuellement en phase de test dans quelques pays du monde. En attendant, la plateforme a promis de davantage communiquer sur la manière dont elle s’engage pour lutter contre le racisme dans les mois à venir.