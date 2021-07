Playdate : la console à manivelle arrive en précommande

En marge des très performantes PS5 et Xbox Series X/S, Panic avait promis il y a déjà deux ans un véritable OVNI sur le marché de la console. Portable, dotée d’un écran en noir et blanc et d’une imposante manivelle, la Playdate promettait d’être une véritable expérience à part entière. Bonne nouvelle, l’attente des fans touche bientôt à sa fin. Dans un communiqué officiel, l’entreprise a confirmé l’ouverture des précommandes pour le 29 juillet prochain à 19 heures.

