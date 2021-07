Nope : Jordan Peele revient à la réalisation d’un film d’horreur

Deux ans après Us, Jordan Peele va repasser derrière la caméra. Le réalisateur de Get Out vient de dévoiler l’affiche de son prochain long-métrage baptisé Nope.

En seulement quelques années, Jordan Peele s’est taillé une solide réputation dans le cinéma de genre. Le réalisateur de Get Out et Us n’a donc pas besoin d’une promotion outrancière pour annoncer ses prochains longs-métrages. Sur Twitter, il vient de partager l’affiche de son nouveau film, qui est entré en tournage à Los Angeles il y a quelques semaines. Le cinéaste, habitué aux titres très condensés, n’a pas dérogé à la règle avec Nope (nan dans la langue de Shakespeare).

Côté intrigue, Jordan Peele fait aussi de la rétention d’informations et l’affiche ne nous en apprend pas beaucoup plus. On peut y apercevoir un nuage avec une guirlande qui s’y engouffre. Du reste, on peut voir une petite ville dans l’obscurité. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, sinon la date de sortie du film. Il sera projeté dans les salles obscures américaines dès le 22 juillet 2022. Il faudra s’attendre à le découvrir à cette même période dans nos vertes contrées.

Un casting prometteur

Daniel Kaluuya semble avoir une certaine appétence pour l’univers de Jordan Peele et rempile pour un second long-métrage sous la houlette du réalisateur. Dans Nope, il donnera la réplique Keke Palmer (Queens) et Steven Yeun (Minari). Pour l’instant, le reste du casting est encore inconnu, mais on peut compter sur Universal pour nous en dire plus dans les prochains mois. En attendant, on pourra retrouver la plume de Jordan Peele avec CandyMan, réalisé par Nia DaCosta, mais écrit et produit par le cinéaste. Le film avec Yahya Abdul-Mateen II doit sortir sur nos écrans le 25 août prochain, après une année de retard en raison de la pandémie.