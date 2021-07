Instagram peut désormais traduire automatiquement les stories

Pour favoriser les échanges entre les utilisateurs de différentes nationalités, Instagram lance une nouvelle fonctionnalité de traduction.

© Instagram

Les réseaux sociaux n’ont pas de frontières, si ce n’est la barrière de la langue. Pour aider ses utilisateurs à mieux comprendre leurs influenceurs préférés, même lorsqu’ils ne parlent pas la même langue, Instagram lance une nouvelle fonctionnalité qui promet de révolutionner nos usages. Plus besoin de se rendre sur Google Traduction pour comprendre la dernière story de votre acteur américain favori !

Grâce à See Translation, il sera possible d’afficher le texte dans votre langue maternelle. Ainsi, lorsqu’un sticker ou une phrase en anglais apparaît, l’application vous propose de la traduire pour vous. C’est peu ou prou ce que proposent déjà Facebook et Twitter dans leurs fils d’actualités. En revanche, son arrivée sur les stories – devenues depuis un moment reines sur Instagram – revêt un caractère inédit.

✨ Nuevo: traducciones de texto en tus historias 🤩 नया: Stories में टेक्स्ट ट्रांसलेशन ⭐️ Novo: tradução de texto no Stories 💫 New:ストーリーズのテキスト翻訳 🌟 New: text translations in Stories pic.twitter.com/dMPgIXrsub — Instagram (@instagram) July 21, 2021

Pour l’utiliser, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans l’onglet Story et de sélectionner une image avec du texte dans une langue étrangère. Ensuite, en haut à gauche, vous verrez apparaître “voir la traduction”. Cliquez dessus et le tour est joué.

Pas encore de traduction automatique de l’audio

Pour l’instant, cette fonctionnalité ne s’applique qu’à l’écrit. Il y a en revanche fort à parier qu’Instagram planche déjà sur une version capable de traduire l’audio grâce à des sous-titres générés automatiquement. On peut imaginer qu’elle adopte un format similaire à celui déjà proposé sur YouTube. Cela représente néanmoins un travail d’envergure pour le réseau social qui n’a pas encore développé d’outils dans ce sens.