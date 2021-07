Valve organise un concours artistique avec 1 million de dollars à la clé

Cela permettra à l’entreprise de trouver de nouvelles inspirations pour des skins d’armes pour Counter-Strike : Global Offensive.

Valve vient d’annoncer une excellente nouvelle pour les artistes parmi vous qui voudraient essayer de gagner une belle somme d’argent en échange de leur art. L’entreprise, derrière le jeu Counter-Strike : Global Offensive (CS:GO pour les intimes), organise un concours artistique sur le thème des rêves et des cauchemars afin de trouver de nouveaux designs pour des skins d’armes.

Comme récompense, Valve met 1 million de dollars en jeu, qui seront à répartir entre les 10 gagnants désignés par l’entreprise, ce qui équivaut à 100 000 dollars pour chaque gagnant. Le plus beau dans tout cela, c’est que les participants peuvent soumettre autant de leurs œuvres qu’ils le souhaitent et peuvent même gagner plusieurs fois le prix si plusieurs de leurs designs sont sélectionnés.

Quelles sont les modalités de participation ?

Ceux qui souhaitent participer doivent créer leurs finitions d’armes via le CS:GO Workbench mis à disposition par Valve puis de le publier entre le 22 juillet et le 21 octobre prochain. L’entreprise met un point d’honneur à ne recevoir que des créations originales, et tient donc à ce que les artistes publient leurs esquisses faisant partie du processus de création.

Les artistes devront obligatoirement passer par un compte Steam valide et ayant dépensé au moins la somme de 5$ dans des jeux ou autres achats sur la plateforme pour participer. Les gagnants du concours seront ensuite contactés par Valve d’ici le 21 novembre prochain. Ceux qui manqueraient d’inspiration peuvent consulter le site mis à disposition par Valve qui contient déjà plusieurs idées intéressantes.