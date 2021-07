Instagram déploie un nouvel outil pour éviter les contenus sensibles

La plateforme espère permettre à ses utilisateurs d’être moins souvent confrontés à du contenu sensible ou offensant.

Sur Instagram, les contenus jugés “dérangeants ou offensants” par la plateforme sont habituellement censurés (ce qui donne lieu à bon nombre de plaintes de la part de certains créateurs de contenus), ou estampillés comme sensibles. Dans ce dernier cas, un filtre masque la publication aux utilisateurs, qui peuvent ensuite décider de visionner le contenu, ou au contraire de l’ignorer. Désormais, et dans l’optique d’offrir encore plus de contrôle aux internautes, Facebook a pris la décision d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à sa plateforme de partage de photos. Depuis les paramètres de l’application, il sera ainsi possible de régler la censure des posts sensibles selon trois niveaux : “Autoriser”, “Limiter” (applicable par défaut), et “Limiter encore plus”.

Modérer l’onglet Explorer

Dans un communiqué officiel, Instagram a toutefois tenu à rassurer ses utilisatrices et utilisateurs : même en ayant sélectionné une faible modération des contenus sensibles, l’algorithme de la plateforme continuera d’interdire les publications sexuellement explicites ou violentes. Il s’agira simplement de laisser davantage de libertés à l’onglet Explorer, habituellement basé sur les recommandations du réseau social.

Pour le moment déployée sur quelques comptes Instagram, cette nouvelle fonctionnalité devrait être progressivement disponible à l’international. À noter que les paramètres permettant d’autoriser le contenu potentiellement sensible ne seront pas autorisés pour les comptes d’utilisateurs identifiés comme mineurs. Une décision logique de la part de la plateforme, qui interdisait (tout comme Pinterest) les publications faisant la promotion de la perte de poids et des compléments alimentaires “minceur” aux mineurs.