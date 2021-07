Bon plan NordVPN : le célèbre fournisseur de VPN brade ses prix

NordVPN célèbre l’été avec une remise immédiate de 72% et 3 mois offerts sur son abonnement de deux ans.

Avoir conscience des risques liés à l’utilisation d’Internet est une très bonne chose, mais agir pour s’en protéger est encore mieux. Dans cette optique, la meilleure solution consiste à s’équiper d’un VPN. Ces logiciels chiffrent vos données de navigation et camouflent votre adresse IP, de façon à vous mettre à l’abri de tous les dangers.

Mais aussi, les VPN vous donnent accès à diverses fonctionnalités très intéressantes. Dans ce domaine, sachez que vous pouvez vous intéresser très sérieusement à NordVPN. Ce dernier compte parmi les meilleurs, et affiche actuellement une remise immédiate de 72% et 3 mois offerts sur son abonnement de deux années.

Pourquoi NordVPN est un choix judicieux

Comme nous venons de le dire, NordVPN figure parmi les VPN les plus qualitatifs disponibles actuellement. Ce dernier propose notamment des paramètres de sécurité optimaux. Pour ce qui est de vos informations de navigation (dont vos mots de passe et/ou coordonnées bancaires, par exemple), NordVPN les chiffre avec l’algorithme avancé et reconnu.

En parallèle, ce VPN camoufle votre adresse IP sans manifester aucune faille, ce qui vous permet de naviguer de manière totalement anonyme. Sachez que cela vous sera possible sur tous vos appareils, qu’ils fonctionnent sous Windows, Android, iOS, macOS ou Linux.

Mais NordVPN ne s’arrête pas là, et vous permet aussi d’accéder à son vaste réseau de plus de 5 200 serveurs, répartis dans plus de 60 pays dans le monde entier. Cela va vous permettre de vous connecter où bon vous semble, afin de modifier votre adresse IP perçue et donc, votre localisation virtuelle.

Cette manipulation simple vous permettra de déjouer tous les géo-blocages. Vous pourrez alors accéder aux catalogues Netflix étrangers, mais aussi à vos services locaux depuis l’étranger par exemple. Enfin, sachez qu’en cas de problème, le support technique de NordVPN est accessible 24h/24 et 7j/7, ce qui vous garantit une utilisation sans accroc.

NordVPN propose en ce moment une remise de 72% et 3 mois offerts

Si NordVPN est déjà très attractif, attendez de découvrir la promotion qu’il vous propose en ce moment. En effet, à l’occasion de l’été, ce VPN affiche une réduction séduisante sur son abonnement d’une durée de deux ans.

Ce dernier bénéficie d’une remise immédiate s’élevant à 72%, mais aussi de 3 mois de couverture supplémentaire totalement gratuits. De cette façon, vous ne profiterez pas de 24 mois de protection, mais bien de 27 mois. Cela vous coûtera au total la somme de 71,20€ seulement, alors qu’en temps normal, ce prix aurait été de presque 260€.

Vous en conviendrez cela vaut vraiment le détour. Cette promotion fait donc baisser le prix de revient mensuel de NordVPN de 9,56€ à seulement 2,64€, ce qui vous fait réaliser plus de 180€ d’économie. A ce prix, sachez que vous pourrez utiliser votre abonnement NordVPN sur 6 appareils en même temps pour n’en laisser aucun sur la touche.

Mais il se peut que vous hésitiez à souscrire, alors, pour vous permettre de le faire sereinement, sachez que NordVPN vous propose une garantie de remboursement.

Cette dernière s’étend sur une période de 30 jours, et vous permet de vous retourner sans conséquence et d’être totalement remboursé si jamais vous changez d’avis. Vous n’avez donc aucune raison de ne pas profiter de cette offre dès à présent.

