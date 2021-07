La Fnac, Micromania, le PlayStation Network et Steam touchés par une panne d’ampleur

Le 22 juillet 2021 aura été marqué par une importante panne sur le web, engendrant des problèmes sur des jeux vidéo en ligne et de nombreux autres sites à travers le monde.

Durant la journée du 22 juillet 2021, une panne d’ampleur s’est déclarée sur de nombreux sites et services de jeux vidéo. Pendant plusieurs heures, les sites de la Fnac et de Micromania étaient inaccessibles, tandis que le PlayStation Network et Steam rencontraient eux aussi d’importantes difficultés. Des titres comme Call of Duty, Apex Legends ou Fortnite ont également été touchés.

D’autres secteurs, dont le streaming, les banques en ligne et des sites d’information ont également été frappés par cette panne. Downdetector — un site qui recense les problèmes techniques sur le web en temps réel — certains médias comme Libération, France Info ou Le Figaro ont connu d’importantes difficultés. MyCanal, BNP Paribas et TikTok ont aussi été touchés.

Le problème, corrigé aux alentours de 19h, était dû à une panne survenue du côté des serveurs d’Akamai, un hébergeur américain plébiscité par de très nombreuses entreprises. Le problème serait lié aux DNS, soit au niveau du bon acheminement des données, et pas au niveau de l’hébergement. Plus de 20 000 sites auraient ainsi été touchés à travers le monde dans la journée du 22 juillet.

Ce type de panne généralisée n’est pas si rare. En juin dernier, par exemple, Akamai avait également rencontré des difficultés, engendrant des problèmes chez près de 500 de ses partenaires.