TikTok réalise un exploit que seul Facebook avait réussi à accomplir

TikTok, c’est désormais 3 milliards de téléchargement depuis son lancement. Un chiffre délirant qui seules les applications de Facebook avait atteint par le passé.

© Solen Feyissa / Unsplash

3 milliards. C’est le nombre de téléchargements que vient d’atteindre TikTok autour du monde depuis son lancement sur Android et iOS, d’après Sensor Tower. Cet exploit, seul Facebook y était parvenu avec ses applications, dont son réseau social éponyme mais aussi WhatsApp, Messenger et Instagram.

TikTok n’est pas seulement un carton en termes de nombre de téléchargements, mais aussi en matière de revenus engendrés. « Les dépenses de consommation dans TikTok ont maintenant dépassé 2,5 milliards de dollars dans le monde » explique Sensor Tower. « Seules 16 applications non liées aux jeux ont généré plus d’un milliard de dollars de revenus bruts depuis janvier 2014, dont cinq (Tinder, Netflix, YouTube et Tencent Video), dont TikTok, ont atteint plus de 2,5 milliards de dollars. »

Les géants du web s’inspirent de TikTok

Le succès de TikTok n’est donc plus à prouver. D’ailleurs, il suffit de voir comment ses concurrents s’organisent pour concurrencer le réseau social chinois pour s’en rendre compte. Ces derniers temps, de nombreuses plateformes ont tenté de répliquer la recette de TikTok, à commencer par Instagram avec les Reels ou encore YouTube avec ses Shorts, fonction qui vient d’être lancée dans l’Hexagone.

Pour autant, l’application de courtes vidéos verticales ne se repose pas sur ses lauriers et continue d’évoluer. Souhaitant visiblement gagner du terrain du côté de YouTube, TikTok a ainsi permis récemment à ses utilisateurs de poster des vidéos allant jusqu’à 3 minutes, contre 60 secondes au maximum auparavant. Nul doute que d’autres évolutions restent à venir.