Ricoh lance un tableau blanc e-ink de 42 pouces

On connait Ricoh pour ses appareils photo bien sûr, mais le constructeur japonais veut aussi se faire un nom dans un secteur bien spécifique, celui du tableau blanc connecté. Avec sa surface e-ink de 24 pouces, l'eWhiteboard 4200 impressionne.

© Ricoh

Le nouveau tableau blanc connecté de Ricoh tombe à pic, alors que la crise sanitaire est loin d’être terminée et que de nombreux entreprises continuent de privilégier le télétravail. Cette surface de 42 pouces est recouverte d’encore électronique e-ink, une technologie qui lui permet de ressembler à une feuille de papier (c’est le même type d’écran utilisé dans le Kindle d’Amazon).

Un tableau blanc pour la collaboration

L’eWhiteboard 4200 ne s’arrête pas à la consultation de documents. On peut écrire dessus, dessiner des schémas, annoter des fichiers avec l’aide d’un stylet. Mieux encore, le produit est connecté au Wi-Fi et peut fonctionner de concert avec une autre unité : on peut alors imaginer un travail collaboratif entre deux équipes séparées de plusieurs milliers de kilomètres.

Il devient ainsi possible de partager un dessin technique, chaque équipe pouvant améliorer et ajouter des choses sur la réalisation en cours, en temps réel. Les usages sont ainsi potentiellement très nombreux. Ricoh a totalement assumé l’aspect nomade de son tableau blanc : certes, il est très grand avec ses 42 pouces, mais son épaisseur d’1,30 centimètre et son poids de 6 kg le rend transportable (un sac est d’ailleurs fourni).

Par ailleurs, le tableau dispose de sa propre batterie : idéal pour les situations où la prise électrique la plus proche est trop éloignée du lieu de travail, comme sur les chantiers. L’eWhiteboard est également résistant à la poussière et à l’eau. Le constructeur ne le propose malheureusement qu’au Japon à l’heure actuelle, sans préciser de prix.