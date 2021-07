Fortnite ouvre un restaurant de tacos IRL (et gratuit) à Los Angeles

Epic Games va loin dans la promotion. Le studio de développement vient en effet de lancer un restaurant IRL de tacos dans la cité des anges.

Un restaurant dédié à Fortnite et à son univers déjanté. Vous en rêviez ? Epic Games l’a fait. Le studio de développement a opéré aujourd’hui l’un des plus gros coups marketing de son histoire, en lançant une boutique IRL de tacos à l’effigie de son Battle Royale. Basé à Los Angeles en Californie, l’endroit ne sera ouvert que le temps de quelques jours, mais promet déjà d’attirer les fans du monde entier. Imaginé en partenariat avec le basketteur Lebron James, ce El Rey’s Taco Tuesday a ouvert aujourd’hui mardi 20 juillet, et devrait être opérationnel trois jours seulement. Dans cet étonnant restaurant éphémère, les joueuses et les joueurs pourront ainsi déguster leur junk food préférée sur le thème de Fortnite. Cerise sur le taco, la nourriture sera entièrement gratuite. On peut donc d’ores et déjà s’attendre à une affluence record sur la Melrose Avenue de Los Angeles pendant les jours à venir.

Epic Games is hosting a "El Rey's Taco Tuesday" pop-up shop in Los Angeles for three days starting July 20th at 8175 Melrose Avenue. Schedule Image VIA @JayKeyFN & @Danny_N101 pic.twitter.com/VqLDsEYSr8 — iFireMonkey (@iFireMonkey) July 19, 2021

Ariana Grande bientôt dans Fortnite ?

Après Lebron James, que les joueuses et les joueurs peuvent désormais récupérer sous forme de skin dans le jeu, Fortnite pourrait bientôt accueillir la chanteuse Ariana Grande. Dans un subreddit consacré aux leaks autour du titre d’Epic Games, plusieurs rumeurs évoquent ainsi l’arrivée d’un concert imminent. Après les BTS, Travis Scott ou encore Dominic Fike, la jeune femme serait donc elle aussi en passe fouler la scène virtuelle du Battle Royale. Toujours selon les rumeurs, de nouveaux membres de la Justice League et de la Suicide Squad seront eux aussi bientôt ajoutés au jeu, tandis que l’emplacement des Sept devrait être révélé au cours du chapitre 3, qui devrait intégralement repenser la map.