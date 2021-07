Ce robot utilise l’IA pour faire la chasse aux mégots

Grâce à un système basé sur l'IA, le BeachBot fait la guerre aux mégots sur les plages. Et vous pouvez même toucher quelques centimes pour l'aider !

© TechTics

Parmi tous les éléments qui peuvent venir ruiner nos plages cet été, les cigarettes font certainement partie des plus dramatiques. Ce fléau, les inventeurs néerlandais de TechTics en ont fait leur cheval de bataille; ils ont conçu le BeachBot, un robot autonome spécialement conçu pour faire la chasse aux mégots.

Grâce à ses armes favorites – un jeu de caméras, un bras articulé, et un logiciel basé sur une intelligence artificielle -, ce petit robot est capable d’écumer une bande de sable pour traquer ces objets, responsables d’une pollution largement démontrée.

Un robot lent, mais une technologie intéressante

Grâce à un algorithme de détection, le BeachBot est capable de distinguer les mégots des autres types de déchets. Pour cela, il bénéficiera de l’aide d’un escadron de petits robots; en amont, ceux-ci vont scanner l’intégralité de la zone. Une fois que ces petits assistants auront cartographié les déchets présents sur la plage, ils laisseront la place au BeachBot; ce dernier n’a donc plus qu’à se diriger vers les zones concernées, à repérer les mégots en question, et à les collecter.

À l’heure actuelle, ce robot n’en est qu’au stade de la preuve de concept. D’après le premier test en conditions réelles, il serait capable de ramasser 20 mégots par heure. Soit un rendement bien inférieur à celui d’un humain motivé et armé d’un sac poubelle. Pour les prochaines versions, les ingénieurs essaieront d’améliorer ce rendement. À l’heure actuelle, celui-ci reste encore trop faible pour justifier son usage sur le terrain.

TechTics vous paye pour coacher le BeachBot !

À terme, l’objectif serait d’en faire un robot d’entretien polyvalent. Il faudra pour cela adapter son algorithme de reconnaissance d’image pour qu’il puisse reconnaître d’autres types de déchets. Il leur faudra également développer un système de tri automatisé, de façon à pouvoir séparer les éléments recyclables des déchets ultimes.

Mais en attendant que cette technologie devienne suffisamment mature, vous pouvez participer vous-mêmes à son développement. Car pour alimenter son intelligence artificielle, les développeurs ont misé sur Microsoft Trove. Cette plateforme est conçue pour mettre en relation les auteurs d’images et les développeurs en IA; les premiers proposent leur contenu, et les seconds l’utilisent pour entraîner leurs algorithmes.

Afin de faire progresser sa machine le plus vite possible, TechTics a décidé de mettre toutes les chances de son côté et de récompenser les contributeurs. D’après Microsoft, chaque image envoyée sera rémunérée à hauteur de 25 centimes d’euro. Pas de quoi faire fortune, mais suffisant pour symboliser la participation à une bonne action !

Pour plus d’informations sur ce système, rendez-vous sur la page de présentation de Microsoft et le site de TechTics.