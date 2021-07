Lucasfilm engage un YouTuber spécialisé dans les deepfakes

Voilà un jeune Padawan qui a dépassé son maître (Jedi). Lucasfilm vient de recruter le vidéaste Shamook, qui avait corrigé les défauts des caméos de Luke Skywalker et Leia Organa dans Star Wars IX sur sa chaîne YouTube.

© Shamook/ Lucasfilm

Sans rancune pour Industrial Light and Magic. La société américaine spécialisée dans les effets spéciaux et filiale de Lucasfilm. Après avoir été gentiment moquée par le vidéaste Shamook, l’entreprise fondée par George Lucas vient de l’inviter à rejoindre ses rangs. Ce passionné de deepfake s’est fait connaître du grand public grâce à sa révision des différentes séquences de caméos dans les derniers opus de la saga. Il s’était notamment intéressé au retour de Luke Skywalker, dans une version plus jeune, mais toujours incarné par Mark Hamill dans The Mandalorian. Beaucoup d’internautes avaient d’ailleurs loué son travail, qu’ils trouvaient pour la plupart plus réaliste que celui proposé par Disney dans sa première série estampillée Star Wars. Il avait également imaginé Ewan McGregor dans la peau d’Obi-Wan dans l’épisode 4 (photo ci-dessus).

Une nouvelle recrue pour combler les dernières lacunes

Si du côté des effets spéciaux Lucasfilm a su se surpasser à de nombreuses reprises, le cas du rajeunissement numérique doit encore donner quelques sueurs froides aux créatifs. En embauchant donc Shamook dans ses rangs, la firme espère sans doute combler ses dernières lacunes. Interrogé par CNN, un représentant de Industrial Light and Magic s’est réjouit de cette nouvelle collaboration.

“Nous sommes toujours à la recherche d’artiste talentueux et avons en effet embauché l’artiste derrière la chaîne YouTube Shamook. Au cours des dernières années, ILM a investi à la fois dans l’apprentissage automatique et l’IA comme moyen pour produire des effets visuels convaincants et c’est formidable de voir un élan se développer dans cet espace à mesure que la technologie progresse”.

En tout cas, on ne peut qu’être jaloux de ce monsieur qui vient de décrocher un job de rêve dans la galaxie Star Wars. Reste à voir désormais sur quel projet il planchera que ce soit sur Disney+ ou dans les salles obscures. Il faut dire que le programme est chargé pour Disney.

S’abonner à Disney+