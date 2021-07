Le casque Bose QC 35 II perd la moitié de son prix, n’attendez plus 🔥

Le casque Bose QC 35 II est affiché à moins de 200 euros chez Cdiscount, n'attendez plus pour choisir ce modèle de référence à prix réduit.

Les soldes sont officiellement terminĂ©s cette semaine, on s’attendait donc Ă ce que les marchands en ligne mettent fin aux promotions. Pourtant, certains ont dĂ©cidĂ© de surprendre en continuant Ă dĂ©voiler des remises sur plusieurs rĂ©fĂ©rences, c’est le cas de Cdiscount avec le casque Bose QC 35 II. Si cette rĂ©duction ne s’inscrit Ă©videmment plus dans le cadre de l’opĂ©ration spĂ©ciale, elle n’en reste pas moins particulièrement gĂ©nĂ©reuse.

En effet, le casque Bose QC 35 II tombe Ă 194 euros au lieu de 379 euros pour son prix de sortie. C’est simple, il perd presque la moitiĂ© de son tarif de base, vous permettant de rĂ©aliser de belles Ă©conomies sur un modèle aussi premium que populaire depuis sa sortie il y a quelques annĂ©es. Nous ne pouvons que vous conseiller de ne pas attendre trop longtemps, cette offre ne sera certainement plus disponible dans quelques jours — voire quelques heures.

Pour bĂ©nĂ©ficier de l’offre sur le casque Bose QC 35 II, c’est par ici :

Ă€ l’occasion des soldes, Cdiscount avait dĂ©jĂ affichĂ© une promotion assez similaire sur le casque Bose QC 35 II. Elle Ă©tait du mĂŞme ordre de grandeur, quoique celle-ci reste meilleure de quelques euros. Cette offre avait Ă©tĂ© assaillie dès la mise en ligne au point que les ruptures de stock Ă©taient allĂ©es très vite et que tout le monde n’avait pas pu en profiter. Vous avez une deuxième chance aujourd’hui, c’est maintenant qu’il faut en profiter pour sĂ©curiser ce deal et conclure cette belle affaire. Le marchand en ligne propose actuellement le meilleur prix : si on retrouve le modèle pour environ 250 Ă 270 euros chez certains depuis quelques mois, personne ne fait aussi bien Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes.

Ă€ noter que les avantages sont les mĂŞmes chez Cdiscount que chez la marque officielle quand vous prenez le casque Bose QC 35 II. La garantie constructeur est Ă©galement de deux ans et vous recevez la commande en quelques jours. Vous pouvez mĂŞme profiter de l’appareil dès le lendemain si vous ĂŞtes client du programme de fidĂ©litĂ© Cdiscount Ă VolontĂ©, un compteur affiche le dĂ©lai pour ĂŞtre livrĂ© dès le lendemain quand vous validez l’achat. C’est donc la mĂŞme chose que chez Bose, sauf que le tarif est beaucoup plus accessible chez le marchand en ligne.

Il faut aussi prĂ©ciser que Cdiscount dispose d’une politique de retour, elle concerne tous les produits dont le casque Bose QC 35 II. Si vous passez commande et que ce dernier n’est pas Ă votre goĂ»t, vous disposez de 14 jours pour le renvoyer gratuitement et vous faire rembourser Ă 100%. La dĂ©marche est simple et rapide, vous ne prenez aucun risque Ă effectuer cet achat en ligne.

Quels sont les avantages du casque Bose QC 35 II ?

Avant d’Ă©voquer plus en dĂ©tail les caractĂ©ristiques techniques du casque Bose QC 35 II, il faut d’abord prĂ©ciser que ce modèle est compatible avec tous les appareils dotĂ©s du Bluetooth. Qu’il s’agisse d’iOS, d’Android, d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur, vous pourrez relier ce casque Ă tous les modèles de votre choix pour Ă©couter votre musique prĂ©fĂ©rĂ©e.

Si le casque Bose QC 35 II est disponible sur le marchĂ© depuis longtemps, il reste toujours aussi prisĂ© du public. La marque contribue largement Ă la renommĂ©e de son modèle, car elle est rĂ©putĂ©e pour proposer une belle qualitĂ© sonore et, plus gĂ©nĂ©ralement d’excellents appareils — cette version ne fait pas exception. Le premier avantage est la prĂ©sence de la rĂ©duction de bruit active. Avec cette dernière, vous ĂŞtes certain de ne pas ĂŞtre dĂ©rangĂ© par les bruits extĂ©rieurs, c’est particulièrement utile quand vous travaillez par exemple. Vous pouvez l’activer ou la dĂ©sactiver en cliquant sur l’un des boutons prĂ©sents directement sur le casque.

Outre cette fonctionnalitĂ© très apprĂ©ciable et une qualitĂ© sonore qui l’est tout autant, le casque Bose QC 35 II s’appuie sur une autonomie assez importante. Elle peut atteindre une vingtaine d’heures, soit presque une journĂ©e complète : peu de concurrents sont capables d’en dire autant sur le marchĂ© de l’audio. D’autre part, quelques dizaines de minutes Ă peine suffisent pour rĂ©cupĂ©rer plusieurs heures d’autonomie, ce qui s’avère très utile si vous ĂŞtes pressĂ©. Cela vous laisse largement le temps d’Ă©couter votre playlist prĂ©fĂ©rĂ©e en entier sans interruption. Le dispositif se charge avec un câble qui est fourni Ă l’achat.

CĂ´tĂ© design, le casque Bose QC 35 II est un modèle supra-auriculaire, il englobe donc les oreilles dans leur totalitĂ©. Ce système permet une excellente immersion dans la musique, les podcasts ou encore les appels tĂ©lĂ©phoniques. Il a aussi le mĂ©rite de ne pas vous provoquer de sensation d’Ă©crasement mĂŞme quand vous le portez plusieurs heures, les coussinets restent agrĂ©ables et son poids est lĂ©ger. C’est la mĂŞme chose pour l’arceau, vous pouvez rĂ©gler la taille afin qu’elle soit adaptĂ©e pour ne pas perdre le casque ou vous faire mal au crâne. Globalement, on retrouve un design sobre et sombre avec de belles finitions. En plus, ce casque se plie pour pouvoir ĂŞtre rangĂ© en toute sĂ©curitĂ© dans une pochette rigide Ă©galement incluse lors de l’achat.

Cdiscount est très généreux

Avec la remise de Cdiscount, le casque Bose QC 35 II voit son prix passer sous la barre des 195 euros alors qu’il coĂ»tait presque le double lors de sa sortie. Vous avez l’occasion de faire de vraies Ă©conomies sur un modèle qui a toutes les caractĂ©ristiques requises pour se positionner comme un appareil vraiment premium sur le marchĂ©, c’est pour cette raison qu’il s’Ă©coule tout aussi bien Ă ce jour.

On rappelle que Cdiscount propose un dĂ©lai de retour de 14 jours après l’achat du casque Bose QC 35 II, c’est une belle seconde chance qui vous Ă©vite de vous retrouver avec le produit sur les bras s’il ne vous convient pas. Vous ne prenez pas de risque et pouvez ainsi essayer l’appareil directement Ă domicile.

N’attendez plus pour profiter de cette offre sur le casque Bose QC 35 II, on sait dĂ©jĂ qu’elle ne va pas durer très longtemps avant d’ĂŞtre en rupture de stock et il n’est pas certain que le marchand en ligne avance une offre de ce mĂŞme calibre dans les semaines ou les mois Ă venir.

