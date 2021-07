Streets of Rage 4 : le DLC Mr. X Nightmare est enfin disponible sur Switch

Après des jours d’attente suite à un bug généralisé, le DLC est finalement téléchargeable sur Nintendo Switch comme sur les autres plateformes.

© Dotemu

Le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4 est sorti ce 16 juillet, des mois après avoir été annoncé par Dotemu. Seulement voilà, les joueurs sur Nintendo Switch ont tous rencontré des difficultés pour acheter le DLC sur le Nintendo eShop alors que toutes les autres plateformes ne rencontraient aucun souci.

Après avoir été alertés sur les réseaux, les développeurs du jeu ont tant bien que mal essayer de trouver une solution le plus rapidement possible, avec l’aide de Nintendo. Ce n’est qu’une dizaine de jours après qu’un patch correctif a permis aux joueurs sur Switch de pouvoir profiter de cette nouvelle extension qui amène avec elle de nombreuses nouveautés.

Quoi de neuf, docteur ?

Le DLC Mr. X Nightmare amène trois nouveaux personnages jouables qui sont Estel Aguirre, Max Thunder et Shiva. De plus, une mise à jour gratuite est sortie en même temps, ce qui permettait aux joueurs de profiter du mode de difficulté Mania+ beaucoup plus complexe que les autres, un mode d’entraînement ainsi que quelques correctifs.

Streets of rage 4 est un jeu de type beat ‘em up disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC au prix de 24,99€. Le DLC Mr. X Nightmare est quant à lui disponible au prix de 7,99€. Une réduction de 15% est applicable jusqu’au 29 juillet sur toutes les plateformes.