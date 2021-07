SOS Fantômes : L’Héritage se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Après avoir enfilé le mythique costume dans la série Stranger Things, Finn Wolfhard s’apprête à entrer dans l’univers de SOS Fantôme. Il sera à l’affiche du revival de Ghostbusters et donnera la réplique à Paul Rudd et McKenna Grace.

© Sony Pictures

À Halloween, les costumes inspirés de Ghostbusters risquent d’être encore plus nombreux qu’à l’accoutumée. Cet automne, Sony Pictures va faire venir la saga iconique sur le grand-écran, à l’occasion d’un revival avec Paul Rudd et Finn Wolfhard au casting. Baptisé SOS Fantômes : L’Héritage, le film réalisé par Jason Reitman (Juno) va comme son nom l’indique explorer l’héritage de l’équipe de chasseurs, aux côtés des petits enfants d’Egon.

L’intrigue, qui se situe plusieurs dizaines d’années après celle du dernier opus, suivra les aventures de Phoebe et Trevor lorsqu’ils emménagent dans la vieille demeure familiale. Les deux adolescents vont faire d’étranges découvertes et semblent avoir réveillé un mal enfoui depuis bien longtemps. Ils découvrent que leur grand-père n’est autre qu’Egon Sprengle, un chasseur de fantômes réputé dans les années 80.

Au casting de cette comédie, on retrouvera donc Paul Rudd (Ant-Man) et Finn Wolfhard (Stranger Things). Le duo donnera la réplique à McKenna Grace (The Haunting of Hill House) et Carrie Coon (The Leftovers). Plusieurs membres du castign original seront également de retour. Bill Murray, Sigourney Weaver et Dan Aykoyd reviendront respectivement dans les rôles de Peter Venkman, Dana Barrett et Dr. Raymond Stantz.

Rendez-vous donc le 10 novembre 2021 dans les salles obscures pour découvrir SOS Fantômes : L’Héritage. En attendant, vous pouvez toujours retrouver les deux premiers opus sur Netflix. Le reboot au féminin, Ghostbusters : Answer the Call, est quant à lui disponible sur Amazon Prime Video.