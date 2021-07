Spotify lance un fil d’actualité pour garder un oeil sur vos artistes préférés

Pour confirmer sa place de leader du secteur, Spotify continue ses efforts et améliore son expérience utilisateur. La plateforme vient de lancer son "What’s New Feed", qui permet d’être notifié de toutes les nouveautés de vos artistes préférés.

© Spotify

Chaque jour, plus de 50 000 heures de contenus sont ajoutées à la plateforme musicale Spotify. Pour permettre à tout un chacun de ne pas perdre le fil, et de ne pas passer à côté des actualités de leurs artistes préférés, le service annonce le lancement d’une nouvelle fonctionnalité qui promet déjà de révolutionner l’expérience utilisateur. Baptisé “What’s new feed” ou “Quoi de neuf ?” dans la langue de Molière, cet outil rassemble toutes les nouveautés de vos créateurs de contenus favoris.

Depuis la page d’accueil, la catégorie sera accessible grâce à une icône “cloche” en haut de l’écran à droite. Un indicateur bleu permettra de savoir d’un simple clic si vous avez de nouvelles choses à découvrir depuis votre dernière visite, à l’instar de ce que propose Messenger avec son application par exemple. Du reste, l’outil fonctionne peu ou prou comme un fil d’actualité classique. On y retrouve un classement des contenus dans un ordre chronologique.

Une mise à jour en temps réel

Pour être sûr de ne rien vous faire rater, Spotify promet une mise à jour en temps réel de cette rubrique. Concrètement, dès qu’un artiste que vous suivez diffusera un nouveau son ou épisode de podcast, vous pourrez le retrouver presque instantanément dans votre rubrique “Quoi de neuf ?”

Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité sera comme bien souvent progressif. Ainsi, Spotify annonce que tous les utilisateurs des l’application Android et iOS pourront en profiter dans les prochaines semaines. Sur le web, elle n’est pas encore annoncée.

