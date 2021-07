Death Stranding dépasse les 5 millions d’exemplaire vendus

Il ne s’agit pas là d’un record, mais cela reste néanmoins un succès pour une nouvelle franchise indépendante.

Si le nom d’Hideo Kojima est connu de tous les gamers aujourd’hui, c’est sans l’ombre d’un doute grâce à la licence Metal Gear, qu’il a créé lorsqu’il était encore un jeune adulte. Cependant, on peut affirmer sans risque que bon nombre de joueurs plus jeunes le connaissent également grâce à sa toute première création en tant que studio indépendant, Death Stranding.

Alors que la version Director’s Cut est prévue pour plus tard dans l’année, Death Stranding vient de dépasser les 5 millions d’exemplaires vendus, moins de deux ans après sa sortie sur PS4 et PC. Si ce chiffre ne semble pas casser trois pattes à un canard, il faut en réalité prendre en compte qu’il s’agissait du lancement d’une toute nouvelle franchise, et qu’à cet égard il s’agit en fait d’un beau succès commercial.

Il s’agissait aussi de la toute première œuvre de Kojima Productions, le label indépendant fondé par Hideo Kojima. De plus, le jeu est resté quelques temps exclusif à la console ancienne génération de Sony, avant de s’ouvrir au marché des PC. À ce jour, le titre n’est toujours pas disponible sur les consoles Xbox.

La Director’s Cut en ligne de mire

Si Death Stranding revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec ces chiffres très satisfaisant, c’est moins pour la célébration de cette étape que pour préparer la sortir prochaine de Death Stranding Director’s Cut. Annoncée lors de la cérémonie du Summer Game Fest en juin dernier, cette version revisitée et complétée sortira le 24 septembre sur PS5.