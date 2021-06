Apple Music : comment profiter du Spatial Audio Dolby Atmos ?

Le Spatial Audio Dolby Atmos vient de débarquer sur Apple Music. Comment profiter de ce son à 360° sur ses appareils ?

Omid Armin / Unsplash

À l’issue de sa conférence d’ouverture de la WWDC 2021, Apple a dégainé sa nouvelle offre pour Apple Music. Depuis lors, tous les abonnés au service de musique en streaming de la Pomme peuvent profiter, sans surcoût, d’une qualité audio sans perte sur certaines chansons compatibles. Mais si l’audio haute qualité nécessitera l’utilisation d’un matériel adapté et un branchement filaire, Apple Music introduit également le Spatial Audio. Et ça, vous pourrez bien en profiter avec vos AirPods, contrairement à l’audio Lossless avec lequel les écouteurs d’Apple ne sont pas compatibles.

Qu’est ce que le Spatial Audio, et comment l’activer ? Cette fonction a vu le jour avec les AirPods Pro et permet une meilleure immersion avec une spatialisation du son à 360°. Dans une interview pour Billboard, Eddy Cue compare l’arrivée du Spatial Audio à celle de la HD dans le monde de la vidéo. Dans les faits, vous allez surtout pouvoir profiter du Dolby Atmos, dont la prise en charge est affichée sur les contenus compatibles dans Apple Music. De ce fait, tous les casques et écouteurs compatibles Dolby Atmos prendront en charge le Spatial Audio.

Comment activer le Spatial Audio Dolby Atmos sur mon appareil ?

Pour activer le Spatial Audio Dolby Atmos, rendez-vous dans les paramètres de votre iPhone ou iPad, puis dans Musique. Dans l’encart « Audio », sélectionnez ensuite Dolby Atmos puis choisissez l’option « Automatique » ou « Toujours activé » suivant vos préférences.

Tous les iPhone sous iOS 14.6 peuvent profiter du Spatial Audio, soit tous les modèles depuis l’iPhone 6S. En ce qui concerne les utilisateurs de smartphones Android abonnés à Apple Music (oui, il y en a), ils seront eux aussi servis. Dans son communiqué de presse, Apple glisse discrètement que « L’Audio Spatial sur Apple Music sera également bientôt disponible sur les appareils Android », sans préciser de date. À noter que le Lossless est quant à lui déjà compatible avec Apple Music sur Android.