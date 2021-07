Le jeu Marvel Future Revolution débarque sur mobiles cet été

Dès le 25 août prochain vous pourrez vous aventurer dans le monde ouvert inspiré du MCU sur iOS et Android.

© Netmarble

Netmarbles, un éditeur de jeux mobiles, et Marvel se sont alliés dans la création d’un jeu mobile qui verra le jour dès la fin de cet été. Il s’agit d’un jeu d’aventure et d’action en monde ouvert qui s’intitule Marvel Future Evolution. Découvrez sa bande-annonce officielle ci-dessous.

Il s’agit là de la seconde collaboration entre les deux studios, après la sortie fructueuse du titre Marvel Future Fight. Toutefois, Marvel Future Revolution s’inscrit dans un tout autre registre avec une quête épique inédite qui a été inspirée aussi bien par les films que par les comics sur le Marvel Cinematic Universe. Parmi les personnages jouables, on retrouve une panoplie de héros déjà bien connus du grand public tels que Black Widow, Captain America ou encore Docteur Strange.

« Marvel Future Revolution débute alors que plusieurs Terres du Multivers convergent pour former une nouvelle Terre Principale. Cette dernière est remplie de missions réparties dans des zones uniques : la très moderne New Stark City, le dangereux Empire Hydra, le Sakaar sauvage et accidenté, et bien plus encore. En tant qu’agents de l’Omega Flight, une nouvelle équipe de super héros, les joueurs devront coopérer pour vaincre les super vilains et défendre la Terre Principale contre de nombreuses menaces ».

Prix et disponibilité

Marvel Future Revolution sera disponible à partir du 25 août sur iOS et Android gratuitement. Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire sur le Google Play Store et précommander le jeu sur l’App Store d’Apple.