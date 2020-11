[11.11] Le drone Xiaomi FIMI X8 SE 4K 2020 à seulement 322 euros !

Le FIMI X8 SE est le dernier drone haut de gamme du constructeur chinois ! Pliable comme les Mavic de DJI, ce drone offre permet de filmer en 4K et il est livré avec une télécommande, le tout pour seulement 322 euros avec le code 11RAPIDE28 chez Aliexpress pour le 11.11 ! Livraison rapide depuis l’Europe.

Ce FIMI X8 SE édition 2020 a une portée maximale de 8 km (ainsi que 500 m d’altitude) et offre une autonomie en vol de 35 minutes. Sa caméra est placée sur une nacelle stabilisée sur trois axes, et dispose d’un capteur Sony de 12Mpx (FOV de 80°, Ouverture à f2.0 et distance focale de 3.54mm). Ce drone peut filmer en 4K @100 Mbps (3840x2160px), et a différentes fonctionnalités telles que le smart tracking, motion-lapse,etc. Son poids est de 765g, et ses dimensions sont de 204 x 106 x 72,6 mm. Il est livré avec une télécommande sans fil qui s’adapte à tout les smartphones et tablettes, qui peut contrôler le drone jusqu’à 8km et qui embarque une batterie de 3900mAh.

