Black Friday : le Xiaomi Mi 10 Lite est à 249 euros, la 5G accessible à tous

En cette période de Black Friday, Sosh et SFR proposent sur leurs boutiques le Xiaomi Mi 10 Lite à 299 euros (sans forfait), auquel s’ajoute une offre de remboursement de 50 euros. Difficile de faire mieux pour un smartphone 5G qui ne manque pas d’arguments en termes de caractéristiques.

Si vous cherchiez à passer à la 5G à moindre coût, SFR et sa filiale RED ont ce qu’il vous faut : le Xiaomi Mi 10 Lite est disponible à seulement 249 euros, en cumulant une remise immédiate de 100 euros, et l’offre de remboursement de 50 euros de Xiaomi (téléchargez le formulaire). Vous trouverez difficilement meilleur rapport qualité-prix pour un smartphone 5G en ce moment. Bien qu’il soit vendu chez des opérateurs, vous n’avez pas besoin de souscrire à un forfait pour profiter de ce tarif.

Le Mi 10 Lite en détail

Le Mi 10 Lite est le smartphone 5G le moins cher du marché, à fortiori avec cette offre spéciale qui fait tomber son prix à 249 euros. C’est déjà, en tant que tel, un argument de poids, mais ce n’est pas le seul pour ce terminal qui est par ailleurs très bien doté pour son prix. L’expertise de Xiaomi sur ce positionnement se fait bel et bien à nouveau sentir. Extérieurement, comme son nom l’indique, le smartphone appartient à la famille Mi 10, dont il reprend les codes esthétiques, notamment une discrète encoche « goutte d’eau » à l’avant.

L’écran s’étale d’ailleurs sur une confortable diagonale de 6,57 pouces. Cela a le mérite de convenir à la consommation de contenu tout restant dans des proportions acceptables pour les manipulations quotidiennes. Outre sa taille, il utilise la technologie AMOLED avec tous les avantages que cela comporte, notamment pour ce qui est des contrastes. Il prend également en charge le HDR10+ et il est protégé par du Gorilla Glass 5.

L’appareil est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G qui, en plus d’être compatible 5G, a le mérite d’être optimisé pour les usages liés au gaming. Cela permet au Xiaomi Mi 10 Lite d’encaisser sans broncher tous les jeux du moment. Bien évidemment vous ne subirez aucun ralenti dans le cadre des usages habituels comme la navigation web ou les réseaux sociaux. Le stockage est par ailleurs confortable avec 128 Go.

Sur la partie photo, Xiaomi a fait le choix d’un module à quatre capteurs. Le capteur principal se compose de 48 mégapixels (MP), c’est celui que vous utiliserez le plus et il s’en sort bien dans toutes les situations. Mais vous trouverez également un capteur ultra grand-angle de 8 MP qui trouvera notamment son intérêt sur les paysages et permet des effets assez sympathiques dans certaines circonstances. Si vous aimez les plans rapprochés, vous aurez également un capteur macro et un capteur pour améliorer le mode portrait.

Le dernier élément particulièrement notable du Mi 10 Lite est à chercher au niveau de la batterie. Ses 4160 mAh lui offrent une autonomie confortable d’une journée d’utilisation sans broncher, mais elle est surtout compatible avec la charge rapide 20W. Grâce à elle, même si vous oubliez de recharger votre smartphone pendant la nuit, une trentaine de minutes de charge lui permet de repartir pour plusieurs heures d’utilisation.

Cet article est sponsorisé par Xiaomi. Il a été rédigé par une équipé dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.