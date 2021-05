[Bon plan] Prés de 70% de réduction sur chargeur UGreen GAN 65 watts !

Rares sont les chargeurs qui disposent de plusieurs ports pour recharger plusieurs appareils en même temps. Ces derniers sont dans la plupart du temps accompagné d’un port USB-C et d’un port USB-A. Le chargeur UGreen GAN 65 watts vous permettra de brancher jusqu’à quatre appareils simultanément -- trois en USB-C et un dernier sur le port USB-A. Le chargeur s’accompagne d’une puce qui viendra gérer les puissances d’électricité fournie afin de préserver la batterie de vos appareils. En plus de ça, le UGreen GAN 65 watts est en promotion aujourd'hui !

S’il y a bien un chargeur à avoir dans son foyer, c’est l’UGreen GAN en 65 watts. Ce dernier vous permettra de recharger rapidement et en toute sécurité vos appareils grâce à sa puce GAN qui vient restituer l’électricité nécessaire. Vous n’aurez plus à avoir peur d’avoir un courant trop fort sur un appareil. Cette puce viendra régulièrement analyser les besoins énergétiques de vos appareils afin de les diminuer pour en prioriser un autre. En bref, un chargeur intelligent qui est disponible sur Aliexpress au prix de 14€ au lieu de 46€ à l’aide du coupon à récupérer et disponible sur la page produit, ainsi que du code SDFRM09 en entrer dans votre panier !

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Quatre ports USB dans un seul chargeur

Le chargeur de chez UGreen possède quatre ports pour recharger vos appareils. Un port en USB-A pour recharger vos appareils jusqu’à 22,5 watts et trois autres ports USB-C pouvant restituer jusqu’à 65 watts (pour les deux premiers ports) et jusqu’à 18 watts pour le dernier. Cela fait beaucoup de chiffres, mais tâchez de vous souvenir que vous pourrez charger sans problème les appareils les plus gourmands — avec plus ou moins de temps si vous utilisez plusieurs ports.

Une puce qui gère la charge de vos appareils

Tous les appareils sont compatibles avec les ports présents sur le chargeur de chez UGreen. Ils seront gérés par la puce GAN, qui restituera l’électricité nécessaire pour chaque appareil — même si vous alimentez un MacBook ou un ordinateur compatible USB-C sur le chargeur.

Cette puce est une version miniature de son aîné, permettant de miniaturiser le chargeur afin de l’emporter partout avec vous — en vacances ou pour le travail. En bref, le chargeur idéal pour les personnes qui possèdent beaucoup d’appareils à charger autour d’eux. L’UGreen GAN en 65 watts est disponible sur Aliexpress au prix de 14€ au lieu de 46€ à l’aide du coupon à récupérer et disponible sur la page produit, ainsi que du code SDFRM09 en entrer dans votre panier !

