Le prix du plafonnier connecté Yeelight Arwen Smart LED en forte baisse aujourd’hui

Le Yeelight Arwen Smart LED est un plafonnier qui pourra aisément remplacer celui que vous avez avec les avantages d’une ampoule connectée, il est en promotion aujourd'hui chez Aliexpress.

On peut placer une ampoule connectée sur divers supports comme une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire, une applique murale ou encore un plafonnier — à condition d’avoir trouvé le bon culot. Il faut également tenir compte de la taille de l’ampoule. Bien qu’elles peuvent largement s’adapter sur des lampes de bureau ou encore des appliques murales, ce n’est pas forcément le cas sur les plafonniers. Ces derniers sont en général fin et sous cloche pour uniformiser la lumière dans toute la pièce. Si vous avez une ampoule connectée trop grosse, il vous sera impossible de l’adapter dessus, vous ne pourrez pas le fermer. Alors, pourquoi ne pas investir dans un Yeelight Arwen Smart LED ? C’est un plafonnier connecté qui est en promotion sur Aliexpress au prix de 98€ au lieu de 147,64 € à l’aide du code EVE6YKG8FT08 (-12,66 €). Livraison en 4 jours depuis l’Europe, garantie de 1 an.

Fixez et branchez le Yeelight Arwen Smart LED

Pour alimenter le Yeelight Arwen Smart LED, il n’y a rien de plus simple, il suffit de connecter les trois fils de votre ancien plafonnier — le positif, le négatif et la prise terre. Une fois le socle alimenté, il faudra simplement clipser le Yeelight Arwen Smart LED. Vous pourrez par la suite connecter le plafonnier au réseau wifi de votre foyer et commencer à l’utiliser. Une télécommande est également fournie pour le commander à distance — en complément de l’application et des assistants vocaux tels que Google Assistant, Siri, Bixby et Alexa.

Une fois sur la page de vente, vous aurez le choix entre deux plafonniers Yeelight Arwen Smart LED, un premier de 495 x 92 mm adaptés pour les pièces de 15 mètres carrés à 25 mètres carrés avec une luminosité de 4 000 lumens. Une seconde version est disponible s’adaptera à des pièces de 25 mètres carrés jusqu’à 35 mètres carrés avec une luminosité de 4 500 lumens.

L’ampoule connectée à l’intérieur du plafonnier vous permettra quant à elle de régler la luminosité entre 2700 K à 6500 K afin d’avoir une lumière blanche ou jaune (froide ou chaude). Il vous sera possible de mettre un peu plus d’ambiance dans la pièce — à l’occasion d’une soirée ou d’un dîner aux chandelles puisque l’ampoule connectée est capable de restituer plus de 16 millions de couleurs.

Le Yeelight Arwen Smart LED possède trois modes d’éclairage. Un premier qui est classique pour éclairer la pièce, un second qui illumine le plafond afin de projeter une lumière tamisée et un mode nuit qui sera pratique pour les enfants ou pour ne pas se prendre le coin du lit avec le petit orteil lorsque vous vous lèverez la nuit.

En bref, un plafonnier épuré, design et connecté qui éclairera votre pièce sans aucun problème.

