Les écouteurs sans fil Aukey EP-T21 tombent sous les 20 euros

Si vous cherchez une alternative beaucoup moins onéreuse aux AirPods, les écouteurs sans fil Aukey EP-T21 sont une bonne option d’entrée de gamme. Ils sont aujourd’hui disponibles à 19,99 euros sur Amazon, à un prix défiant toute concurrence.

Une qualité sonore correcte, une connexion stable, un contrôle tactile pratique et des fonctionnalités assez complètes, voici le pedigree des écouteurs Aukey EP-T21. Habituellement proposés à une trentaine d’euros, ils profitent d’un coupon de 10 euros (à cocher) sur Amazon pour tomber à 19,99 euros.

Les Aukey EP-T21 en détail

Ces écouteurs sans fil sont intra-auriculaire, ce qui signifie qu’ils vous offrent un son plus immersif et plus direct avec vos oreilles (et une petite réduction passive du bruit). La qualité audio de ces modèles est correcte, sans tomber dans l’excellence des références à 200 euros. Ils peuvent surtout bénéficier du Bluetooth 5.0, ce qui est assez peu commun sur des écouteurs true wireless aussi abordables. Il en résulte un appairage très rapide et une connexion ultra stable, même en mouvement.

Le constructeur les a épaulés de plusieurs fonctionnalités intéressantes et pratiques à utiliser au quotidien. Par exemple, le contrôle tactique est très appréciable, et vous pourrez gérer la lecture audio ainsi que les appels avec le panneau tactile multifonction et le microphone de chaque écouteur. Concrètement, un triple appui permet de lancer Siri ou l’Assistant Google. Également, vous n’aurez qu’à les retirer de l’étui de recharge pour qu’ils se connectent automatiquement à votre téléphone.

Ces écouteurs sans fil sont livrés avec 3 paires d’embouts différents que vous pourrez alterner suivant votre type d’oreille. L’autonomie est plus que correcte avec 5 heures de son de haute qualité sur une seule charge. L’étui de charge qui est inclus et que vous transporterez avec vous vous offre 4 charges supplémentaires, soit un total de 25 heures de lecture.