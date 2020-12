Bons plans Ce SSD 1 To ne coûte que 89 euros !

Un SSD Crucial. 1 To. À 88,99 euros. Tout simplement.

Besoin de stockage supplémentaire pour votre ordinateur ? Amazon a ce qu’il vous faut avec ce SSD Crucial 1 To qui ne coûte que 88,99 euros. Il n’a jamais été à aussi bon prix chez le ecommerçant. C’est lui qui le vend et l’expédie, mais il est malheureusement trop tard pour le recevoir avant Noël. D’autres capacités sont aussi disponibles, mais les promotions sont moins intéressantes.

Le SSD Crucial en détail

Ce SSD Crucial est tout ce qu’il y a de plus classique. Comme tous les SSD à petit prix, il ne fait pas dans la débauche de moyens. Il atteint donc ainsi les vitesses théoriques habituelles de 560 Mo/s lecture et de 510 Mo/s en écriture. Comme tous les SSD classiques, il se connecte sur un port SATA, en 6 Gb/s, et il est au format 2,5 pouces.

À noter que pour tenir un prix bas, il est conçu à partir de mémoire « QLC » pour une capacité important à moindre coût. Cette mémoire a toutefois le désavantage d’être un peu moins durable. Elle reste toutefois suffisante pour tous usages grand public où les cycles d’écritures ne sont pas spécialement intensifs. En clair, cela ne devrait pas poser de problème avant plusieurs années.

Bien évidemment, il conserve tous les avantages liés à la technologie. Puisqu’il n’y a pas de pièces mobiles, il résiste par exemple très bien aux chocs et aux déplacements, tout en étant plus fiable qu’un disque à plateau classique.