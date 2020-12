Cet écran gamer LG 32 pouces, 144 Hz, QHD, est à moins de 300 euros

Jolie promotion sur cet écran gamer LG UltraGear de 32 pouces. Il perd 100 euros pour tomber à 299 euros.

La gamme d’écran gamer « UltraGear » de LG est assez réputée sur le segment et c’est aujourd’hui le 32GK650F-B qui a droit à une réduction de 25% sur Amazon. Au lieu des 400 euros demandés habituellement, cet écran 32 pouces, QHD et 144 Hz est proposé à seulement 299 euros. Vendu et expédié par le marchand.

Le LG UltraGear 32GK650F-B en détail

Cet écran est à recommander si vous cherchez une grande surface d’affichage pour jouer et travailler. Il offre une dalle VA de 32 pouces de diagonale avec une définition QHD (2560 x 1440). Cette définition est aujourd’hui considérée comme celle du « juste milieu ». Elle offre plus d’espace que du Full HD, mais permet d’obtenir des taux de rafraîchissement élevés tout en restant à des prix convenables.

Côté performances justement, cette dalle a le mérite d’offrir un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C’est aujourd’hui l’élément qui fait qu’un écran gamer est… un écran gamer. C’est principalement utile pour les jeux compétitifs comme Valorant ou CS : GO, mais aussi tout simplement plus agréable à utiliser au quotidien car tout s’affiche de façon plus fluide. Le taux de rafraîchissement est parachevé par un temps de réponse de 1 ms.

L’écran prend sans surprise FreeSync en charge tout en étant compatible G-Sync. Sachez enfin que cet écran dispose d’un pied réglable en hauteur, et qu’il est aussi pivotable en mode portrait. Vous trouverez deux ports HDMI est un port DisplayPort pour le brancher à votre PC.