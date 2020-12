L’iPad 2020 est à 359 euros sur Amazon, c’est une première

L’iPad 2020 est sorti il y a un peu plus de 3 mois et pour les fêtes il perd 40 euros chez Amazon pour son prix le plus bas sur la plateforme.

Mise à jour : l’offre n’est plus disponible

Si vous cherchez une tablette, l’iPad est le modèle à recommander « par défaut », c’est-à-dire si en dehors de tout besoin spécifique. Pour les fêtes, Amazon propose une réduction de 40 euros sur l’iPad 2020, sorti il y a à peine plus de 3 mois. Il tombe donc ainsi à 359 euros au lieu des 389 euros demandés habituellement par Apple pour cette version 32 Go Wi-Fi. C’est tout de même plus de 10% de réduction, et plutôt sympa pour un produit aussi récent.

L’iPad 2020 en détail

Pour rappel, l’iPad 2020 est le modèle le moins cher de la gamme 2020. Timide évolution de la génération précédente, elle n’innove pas franchement, mais conserve tous ses solides atouts. Cela commence notamment par son écran Retina de 10,2 pouces Retina et la présence du processeur A12 Bionic qui reste aujourd’hui largement suffisant pour tous les usages classiques d’une tablette.

Ce modèle est toujours basé sur le design historique de iPad avec de larges bordures et haut et bas de l’ardoise. Bordure inférieure dans laquelle vous trouverez l’inénarrable bouton Home (avec TouchID) qui a été si longtemps l’identité d’Apple. Si la navigation par geste est désormais plus courante chez Cupertino, le bouton à l’avantage de ne pas déboussoler ceux qui s’y sont habitués depuis longtemps et qui n’ont pas envie de réapprendre à utiliser leur machine. On pense notamment à nos aïeux un peu moins à l’aise avec la technologie.

Si vous êtes créatif, sachez que l’ardoise prend tout de même en charge l’Apple Pencil pour vous permettre de dessiner ou d’annoter certains documents. Que cela pour les loisirs ou un usage plus professionnel, c’est toujours un plus. Apple revendique enfin jusqu’à 10h d’autonomie sur une seule charge. Bien évidemment, il est livré avec la dernière version d’iPad OS