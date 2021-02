La Nintendo Switch tombe à 274 euros avec ce code promo

Bonne nouvelle si vous envisagiez d’acheter une Nintendo Switch. Vous pouvez économiser 25 euros dessus grâce à un code promo de Cdiscount qui la fait tomber à 274 euros.

Console au succès fulgurant lors de son lancement, et longtemps difficile à trouver, la situation s’est désormais normalisée. Et il est même désormais possible de la trouver en promotion. La preuve avec Cdiscount qui permet de vous l’offrir aujourd’hui à 274 euros grâce au code promo « 25EUROS » mis en place par le marchand. Oui, il s’agit bien de la « nouvelle version » avec une autonomie améliorée.

Code promo : 25EUROS

La Nintendo Switch en détail

Pas besoin d’épiloguer sur la Switch, la console de Nintendo est désormais largement connue. Vous savez donc qu’elle a pour particularité de pouvoir être utilisée à la fois comme une console de salon et comme une console portable. Contrairement à la version « Lite » ce modèle est bien livré avec son dock à brancher au téléviseur et les Joy-Con détachables pour en profiter dans son canapé.

Comme nous le disions en introduction, la promotion concerne bien le « nouveau modèle » de Switch. Cette version, en réalité identique au niveau des performances, a pour seule différence une autonomie améliorée par rapport au modèle sorti initialement. C’est un avantage indéniable si vous pensez utiliser la console en mode « portable » régulièrement, notamment sur des jeux gourmands comme Zelda : Breath the Wild.

C’est LE jeu immanquable à acheter sur Switch, mais vous trouverez aussi d’autres titres de grande qualité, sans oublier les nombreux jeux indépendants disponibles sur le magasin en ligne Nintendo e-shop.