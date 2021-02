Ce téléviseur Philips de 50 pouces 4K et HDR en promotion à 354,99 €

Cdiscount propose aujourd’hui un bon plan sur un téléviseur Philips de 50 pouces, avec une très bonne résolution et à petit prix. Le modèle 50PUS7555 profite d’une réduction immédiate ainsi que d’un code promo à retrouver ci-dessous, faisant diminuer son prix à 354,99 euros.

Ce téléviseur est habituellement commercialisé aux alentours de 450 euros. Son prix chute encore plus quand Cdiscount fournit à la fois une réduction immédiate ainsi qu’un code promotionnel « 25EUROS » qui permet de faire descendre le prix à 354,99 euros. Un excellent rapport qualité-prix.

Code promo : 25EUROS

La Philips 50PUS7555 en détail

La Philips 50PUS7555 est une télévision LED qui offre une diagonale de 50 pouces soit 126 cm. Elle affiche une définition 4K UHD, et est surtout compatible avec les technologies d’image du moment, à savoir HDR10+, HLG et Dolby Vision pour un tarif inférieur à 400 euros. Ce modèle est donc parfait si vous souhaitez regarder des séries et les films, puisque la qualité d’image au rendez-vous, et adaptée en permanence au contenu. Pour ce qui est du son, il est lui aussi amélioré par le Dolby Audio.

La navigation sur ce téléviseur est plutôt simple et intuitive, puisqu’il s’agit d’une Smart TV. Vous pourrez retrouver facilement sur le menu d’accueil les applications populaires de vidéo à la demande. Il est possible de se rendre sur le Web, YouTube, Netflix, Molotov ou encore Prime Video en quelques secondes. Il ne s’agit malheureusement pas de l’OS Android TV, mais SAPHI, l’interface présente dans certaines TV Philips à petit prix.

De même, ce modèle ne comporte pas la fonctionnalité Ambilight, qui diffuse des lumières sur le côté en fonction du média. De son côté, la connectique fait dans le classique avec 3 ports HDMI (HDCP 2.3), 2 ports USB et 1 sortie audio numérique optique. L’ensemble est vendu et expédié par Cdiscount, qui promet une livraison rapide, qui peut être en 24 heures si vous commandez tôt dans la journée.