L’Apple Watch 6 (4G) tombe à 461 € et n’a jamais été aussi abordable

Considérée comme l’une des meilleures montres connectées disponibles sur le marché, l’Apple Watch Series 6 4G est aujourd’hui en promotion sur Amazon. Elle tombe à 461,93 euros dans son format 40 mm.

Dernière mouture d’Apple en matière de montres connectées, l’Apple Watch Series 6 est tout simplement le meilleur dispositif pour les possesseurs d’iPhone. Elle embarque la puce la plus puissante, le plus de fonctionnalités et des capteurs supplémentaires. Habituellement proposée à 529 euros dans cette version 4G (aka Cellular), la montre connectée profite d’une réduction sur Amazon pour tomber à 461,93 euros, soit le prix le plus bas jamais constaté chez le marchand.

L’Apple Watch Series 6 en détail

L’Apple Watch Series 6 reprend les fonctionnalités ainsi que le design qui ont fait le succès des précédentes montres connectées de la marque américaine. On retrouve donc une dalle OLED qui offre une surface d’affichage de 759 mm, avec la dernière fonction Always-On Display qui vous permet de laisser votre écran allumé en permanence pour plus de confort. Il s’agit ici du modèle 40 mm, soit le plus petit des deux, qui est principalement destiné aux poignées entre 130 mm et 200 mm.

Cette montre connectée, qui a été présentée et lancée en 2020, embarque la puce S6 qui est jusqu’à 20 % plus rapide que celle de l’Apple Watch Series 5. La navigation est fluide, les menus sont réactifs et l’expérience est des plus agréables. Jamais il n’a été aussi facile de suivre votre activité physique au jour le jour, et d’observer l’évolution de vos statistiques à travers les diverses applications de suivi. Que ce soit de la course à pied, de la marche, du vélo, du yoga, de la natation ou encore de la danse, vous pourrez tout retrouver directement sur votre montre, mais aussi sur votre iPhone qui est synchronisé.

La Series 6 permet pour la première fois de mesurer le taux d’oxygène dans le sang, et donc de garder un œil sur votre cœur. L’électrocardiogramme vous permet d’analyser de mesurer votre fréquence cardiaque en temps réel, quand et où vous le souhaitez. Enfin, l’application Sommeil vous permet de suivre ce dernier et de le surveiller en permanence pour vous aider à mieux récupérer et à comprendre d’éventuels problèmes.

L’offre en question d’Amazon concerne le modèle 40 mm en aluminium bleu, avec son bracelet sport Marine Intense. Il s’agit de la variante GPS + Cellular, ce qui signifie qu’elle est totalement autonome avec un abonnement 4G ou encore l’option multi-SIM. Enfin, nous rappelons que l’Apple Watch Series 6 ne supporte que les terminaux tournants sous iOS 14, soit de l’iPhone 6S jusqu’au 12 Pro Max.