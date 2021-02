Le forfait 200 Go à 14,99 euros par mois est de retour chez B&You

Quelques jours à peine après avoir mis fin au forfait 200 Go, celui-ci revient au même prix dans une nouvelle promotion valable jusqu’au 10 février 2021. On rappelle que pour 14,99 euros, vous profitez d’une grosse enveloppe de 200 Go de data en 4G, dans une formule sans engagement et sans modification de prix sur le long terme.

Elle est partie. Elle est revenue. Ce forfait B&You est tout simplement la meilleure offre actuellement, et difficilement égalable en termes de rapport qualité/prix. Elle est assez complète, mais attention, car elle est limitée dans le temps et réservée aux nouveaux clients. Pour 14,99 euros par mois donc, vous pouvez retrouver un forfait de 200 Go ainsi que de nombreux avantages que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Le forfait B&You 200 Go en détail

Voici les détails de ce forfait B&You, et ce qu’il inclut :

Appels/SMS/MMS illimités

200 Go de data en 4G

15 Go de données mobiles en Europe/DOM

Sans condition de durée

Sans engagement

Le principal argument de ce forfait est son énorme enveloppe de 200 Go de data, qui plus est sur le très bon réseau 4G de Bouygues Télécom. Rappelons que selon l’Arcep, le gendarme des données mobiles et des communications en France, c’est l’un des meilleurs concernant la qualité des services mobiles. Mais alors, à qui s’adresse ce forfait ? Essentiellement aux personnes qui ont besoin de pallier un Wi-Fi faible, qui sont souvent en déplacement, ou qui souhaitent profiter d’une connexion rapide depuis leur abonnement mobile. Avec une telle quantité de données, vous pouvez sans problème regarder des séries en streaming, jouer à des jeux vidéo en ligne en permanence, mais aussi exécuter tous vos besoins professionnels comme personnels directement depuis votre forfait. Dans certains cas, vous n’avez même pas besoin d’un Wi-Fi à côté.

Alors bien sûr, à l’instar de n’importe quel autre forfait en France, ce volume de données n’est applicable qu’en France métropolitaine. Mais si vous êtes en déplacement ailleurs, en France ou dans les DOM, vous permet de profiter de 15 Go de data sur cette enveloppe, et sans surcoût. Cela a le mérite de vous épargner de passer à la caisse d’un autre opérateur en cas de déplacement prolongé. Également, on retrouve les SMS, les MMS illimités en France, en Europe, mais aussi dans les DOM. De quoi garder le contact avec vos proches, peu importe où vous êtes.

Fidèle à ses habitudes, Bouygues Télécom vous permet de conserver votre numéro de téléphone actuel si vous souscrivez à ce nouveau forfait. Toutes ces étapes sont à retrouver sur le site officiel de l’opérateur. Rappelons que ce forfait est facturé 14,99 euros par mois, sans engagement et avec un prix fixe. Deux gros arguments qui vous permettent de ne pas voir son prix gonfler au bout d’un an, et de vous désinscrire quand bon vous semble. La formule a l’avantage d’être modulable, avec une pléthore d’options qui vous permettent de le modifier à votre guise, en rajoutant par exemple des Go supplémentaires. On ne peut que vous recommander de télécharger l’application mobile, qui est disponible sur iOS et Android, et qui vous permet de suivre votre consommation en temps réel.

Pour les personnes qui souhaitent passer à la 5G, c’est possible, moyennant 3 euros de plus par mois sur votre forfait. Après avoir souscrit à votre abonnement, il faudra aller dans votre application Bouygues, puis dans l’onglet « Ma ligne », puis « Options », puis « Option 5G ». Le forfait vous revient donc au prix de 18 euros par mois, avec une connexion encore plus rapide, si vous avez un téléphone compatible.

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?