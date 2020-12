Cet écran gamer 24 pouces FHD, 144 Hz, FreeSync n’est qu’à 119 euros

Avec cet écran Dell S2421HGF, vous pouvez enfin découvrir les joies du 144 Hz pour la somme très modique de 119 euros après la prise en compte de l’ODR de 30 euros de Dell.

Longtemps assez chers, les écrans PC 144 Hz deviennent de plus en plus accessibles ces derniers mois. Ce n’est pas cette offre de Cdiscount qui nous fera dire le contraire : le marchand propose l’écran Dell S2421HGF, 24 pouces, Full HD et 144 Hz pour seulement 149 euros. S’ajoute à cela une offre de remboursement (ODR) de 30 euros consentie par Dell. Une fois prise en compte, l’écran tombe à 119 euros. Vous trouverez difficilement moins cher.

Si vous préférez un peu plus grand, sachez également que la version 27 pouces profite d’une promotion similaire et de l’ODR pour tomber à 149 euros. Cela sera un peu plus confortable si vous avez la place, mais la dalle reste Full HD. Cette dernière possède en revanche un temps de réponse un peu supérieur, à 4 ms comme nous le détaillons ci-dessous.

L’écran Dell S2421HGF en détail

À 119 euros, cet écran de Dell ne fait évidemment pas dans la débauche de technologie. Il s’occupe de l’essentiel, et l’essentiel c’est déjà pas mal. L’écran mesure 23,8 pouces de diagonale précisément, avec une définition Full HD (1920 x 1080) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il s’agit d’une dalle TN, qui a le mérite d’avoir un bon temps de réponse, 1 ms en l’occurrence, aux dépens des angles de visions. Sur un écran orienté gaming, que l’on regarde rarement depuis les côtés, ce n’est pas trop gênant. La version 27 pouces embarque en revanche une dalle VA, avec un temps de réponse de 4 ms… mais de meilleurs angles de vision.

C’est une configuration parfaite pour les jeux compétitifs comme CS : GO ou Valorant qui sont les premiers bénéficiaires des taux de rafraîchissement élevés, mais cela améliora la fluidité sur tous les jeux et aussi lors de la navigation courante. Comme il s’agit d’une dalle Full HD, vous n’aurez pas besoin d’avoir une grosse configuration pour obtenir les 144 Hz sur les jeux compétitifs. Ces derniers sont généralement assez peu gourmands. L’écran est compatible FreeSync premium, et G-Sync compatible, afin d’éviter les effets de tearing et garantir un maximum de fluidité lors de changement de framerate.

Pour ce qui est de la connectique, c’est tout à fait classique : vous trouverez 2 connecteurs HDMI, un DisplayPort et un connecteur Jack. Un câble HDMI est livré dans la boîte si vous n’en aviez pas déjà un. L’écran est orientable verticalement, mais il n’est pas possible d’ajuster la hauteur ni de le pivoter pour le mettre en portrait.