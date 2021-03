Cet écran gaming de 24 pouces, FHD et 144 Hz ne coûte que 149 euros

Si vous êtes à la recherche d’un bon écran en 144 Hz pour jouer sur ordinateur, le modèle AOC G2490VXA ne coûte aujourd’hui que 149,99 euros chez Fnac.

Dans le monde informatique, les écrans avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz sont de moins en moins onéreux. La fluidité est aujourd’hui une caractéristique à ne pas négliger, tant elle procure de meilleures sensations et souvent de meilleures performances. Le moniteur PC AOC G2490VXA en est équipé et est disponible à 149,99 euros au lieu de 169,99 euros chez Fnac.

Le AOC G2490VXA en détail

Cet écran AOC G2490VXA possède une dalle LCD (VA) de 24 pouces affichant une définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La fluidité est donc au rendez-vous, en témoigne le temps de réponse qui est de seulement 1 ms. Les adeptes des jeux très réactifs comme Call of Duty ou Valorant profiteront au mieux de cet avantage en jeu. Bien sûr, il faut également posséder une machine capable de délivrer autant d’images par seconde.

Du côté des autres caractéristiques techniques, l’écran de 24 pouces délivre une résolution plutôt classique de 1920 × 1080p et non une 1440p. Cela sera suffisant pour les jeux vidéo, la bureautique et pour regarder des films. Comme la plupart des autres moniteurs destinés aux joueurs, l’AOC 2490VXA est compatible avec la technologie FreeSync qui permet de synchroniser le rafraîchissement de la dalle avec le nombre d’images par seconde délivrée par la carte graphique, si la vôtre est compatible.

Une partie sonore est assurée avec 2 haut-parleurs de 2 W. La connectique, elle, est assez rustique, mais sera suffisante pour la plupart des utilisations : une prise casque, un port HDMI et un DisplayPort (mode DisplayPort 1.2). Enfin, la partie logicielle des options vous propose quelques modes plus ou moins intéressants et classiques comme le Shadow Control qui assure un meilleur éclaircissement des zones sombres sur votre écran, sans impacter les éléments plus clairs.