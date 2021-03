Le OnePlus Nord tombe à 349 euros pour un rapport qualité-prix encore meilleur

Le meilleur smartphone milieu de gamme de 2020 profite aujourd’hui d’une jolie réduction sur Amazon. On le trouve ainsi à 349 euros, ce qui améliore encore plus en rapport qualité-prix.

Dévoilé dans le courant de l’année 2020, le téléphone OnePlus Nord opère un retour aux sources pour le constructeur. On est face à un modèle très compétitif, pour un prix mesuré, ce qui a de quoi séduire. Officiellement proposé à 399,99 euros, il profite aujourd’hui d’une jolie remise sur Amazon pour le faire chuter à 349 euros. En plus, vous profiterez du service client du marchand.

Le OnePlus Nord en détail

Si ce téléphone se présente avec un tarif de milieu de gamme, il ne fait pour autant que très peu de concessions. Il s’articule autour d’un écran Amoled Full HD+ de 6,44 pouces avec un double poinçon pour les caméras avant. Celui-ci a la particularité d’embarquer un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui a pour effet de rendre toutes les animations plus fluides, un véritable plaisir à l’usage. Pour les joueurs, vous en tirerez pleinement profit dans certains titres.

Sous le capot, le téléphone intègre un processeur Qualcomm Snapgragon 765G. En 2021, ce n’est certes pas le plus puissant du monde Android, mais il est totalement en mesure de répondre aux besoins croissants, y compris les jeux. Il pourra encore tenir de nombreuses années et vous rendre de fiers services. D’ailleurs, la puce a le mérite de supporter la connexion 5G. Pour ce qui est du stockage, on pourra compter sur 128 Go.

La partie photo n’a pas été trop négligée pour un appareil qui se veut milieu de gamme. À l’arrière, on retrouve un quadruple capteur photo, dont un principal de 48 mégapixels. C’est le Sony IMX586, qui permet de réaliser de jolis clichés, surtout de jours. Enfin, le téléphone embarque une batterie de 4115 mAh compatible avec une charge rapide 30 W, ce qui lui apporte une solide autonomie. Pour connaître plus de détails, vous pouvez consulter notre test du OnePlus Nord.