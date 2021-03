[Bon Plan] Le OnePlus Nord 100 chute à 150€ !

Gearbest propose le OnePlus Nord N100, smartphone entrée de gamme, à 152 euros avec le code K622A5B760153001 ! Livraison depuis la Chine.

Le OnePlus Nord N100 dispose d’un écran de 6,52″ HD+, d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 18 W. Aux manettes, on retrouve un Snapdragon 460 avec 4 Go et 64 Go de stockage (extensible va microSD), le tout sous OxygenOS10.5. Côté photo, on dispose ici d’un capteur principal de 13 MP avec un objectif bokeh pour les portraits et un objectif macro.