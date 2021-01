Un bon téléviseur 4K est donc une condition sine qua non la qualité de votre expérience audio-visuelle. Et cette dernière sera encore plus intense avec un excellent téléviseur 4K comme la LG 65CX ou la 48CX, à -12 % pour les soldes.

Que vous veniez d’investir dans une console de jeu vidéo Next-Gen comme la PS5 ou la Xbox Series X, ou que vous ayez simplement besoin de changer de téléviseur. Cette offre est faite pour vous ! Elle met en lumière deux références de la télévision OLED 4K à prix réduit. Ainsi, l’excellent LG 65CX est à 1999 euros chez Cdiscount, contre 2299 euros habituellement et son clone à taille réduite le LG 48CX est à 1399 euros à la Fnac, contre 1599 en temps normal.

Les téléviseurs OLED LG CX en détail

La gamme LG CX réunit certainement parmi les meilleurs téléviseurs OLED du marché. Une référence qui doit beaucoup à la maîtrise technologie du constructeur coréen. Le design est épuré au possible, un simple et fin cadre en métal brossé. Le pied est composé de la même matière et apporte une stabilité sans faille. De plus, avec une profondeur de seulement 25 cm, il se révèle compatible avec la majorité des meubles de télévision.

Le téléviseur est architecturé autour d’une dalle OLED 10 bits avec une définition de 3 840 x 2 160 pixels. La fiche technique est solide avec une luminosité maximale de 750 cd/m², une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et bien sur un contraste infini, OLED oblige. Les traitements de l’image sont à la charge du processeur Alpha 9 qui ouvre les portes du HDR 10, du HLG et du Dolby Vision. Vos films et séries seront plus beaux que jamais et vous découvrirez l’œuvre au plus proche des désirs du réalisateur. Les joueurs ne sont pas oubliés, ALLM (Auto Low Latency Mode) et le VRR (Variable Refresh Rate) sont bien au menu et en 120 Hz 4K s’il vous plaît !

La qualité d’image est simplement stupéfiante avec des couleurs extrêmement fidèles. Idem pour leur température vraiment très proche des références. L’upscaling 4K est de très bon niveau, l’animation n’affiche aucun effet de flou indésirable, nous avons le plaisir de l’image et juste cela. Par contre, son filtre antireflet n’est pas le plus efficace du marché. En pleine journée, les reflets risquent de vous gâcher le plaisir. La présence de la technologie Dolby Vision IQ peut (un peu) changer la donne. Elle adapte la qualité d’image à votre environnement lumineux et cela sans la dénaturer.

Retrouvez aussi notre test du LG 48CX.

Suivre les soldes d’hiver 2021 sur le Journal du Geek

À partir du 20 janvier, le JDG fait les soldes. Nous serons sur le pont pour vous proposer les meilleures offres des soldes d’hiver 2021, sélectionnées avec amour et uniquement celles qui en valent la peine. Offres individuelles, sélections thématiques, grand récapitulatif… nous ferons en sorte que vous ne ratiez rien de ces bons plans de début d’année.

Pour une vision d’ensemble, nous vous recommandons notre sélection des meilleures offres des soldes d’hiver 2021. Vous pouvez également suivre l’actualité des offres et bons plans des soldes sur le compte Twitter du Journal du Geek, notre compte dédié uniquement aux bons plans Jdugeekdeals, ou encore la page Facebook. Enfin, vous pourrez également retrouver dans les offres dans notre « hub » dédié aux soldes.