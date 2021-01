[Soldes] Le Redmi Note 9 Pro (6+128Go) de Xiaomi chute à 177 euros !

Le Redmi note 9 Pro de Xiaomi est disponible chez Aliexpress à 177 euros (version 6+128 Go) avec le code FRHIVER10 ! Livraison rapide sous quelques jours depuis l’Europe.

Code promo : FRHIVER10

À ce prix, on retrouve un écran de 6,67 pouces sur le Redmi Note 9 Pro, une caméra frontale de 16 MP, et un bloc photo de 4 capteurs au dos : un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. À l’intérieur, de ce Redmi Note 9 Pro on retrouve un SoC Snapdragon 720G de Qualcomm, cadencé à 2,3 GHz, une imposante batterie de 5 020 mAh avec charge rapide de 30W.

