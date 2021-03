Économisez 200 € sur ce PC Gaming surpuissant (i5-11300H & RTX 3060)

Vous cherchez à vous équiper d’un ordinateur portable surpuissant, disposant des composants de dernière génération et capable de faire tourner les jeux vidéo les plus gourmands des prochaines années sans problème ? C’est possible avec le Asus Dash-TUF516PM-HN013T, aujourd’hui disponible à 1099,99 euros.

Embarquant un processeur Intel Core i5 de dernière génération ainsi qu’une carte graphique RTX 3060, cet ordinateur portable a été conçu pour le jeu vidéo exigeant, dans des conditions optimales. Il reste nomade, et a été taillé pour être performant sur de longues années. Habituellement commercialisé à 1299,99 euros, il est actuellement indiqué à 1099,99 euros sur Cdiscount.

Le Asus Dash-TUF516PM-HN013T en détail

Ce puissant ordinateur portable a été créé pour le gaming. Pour cela, on retrouve une configuration technique très musclée, avec notamment un processeur Intel Core i5 de 11e génération, le modèle 11300H. Il s’agit d’un processeur 4 cœurs qui est capable de booster jusqu’à 4,40 GHz, bien pratique pour le jeu vidéo. Il est ici associé à une RTX 3060 très récente, qui permet de faire tourner l’intégralité des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions, que ce soit en termes de qualité ou de framerate. Du reste, on retrouve 16 Go de RAM, pour avoir l’esprit tranquille et lancer plusieurs applications en même temps sans subir de ralentissement.

Avec une telle configuration, l’ordinateur sera évidemment extrêmement performant en mode bureautique, ou dans l’usage de logiciels gourmands, que ce soit de montage vidéo ou de rendu. L’aspect général est très soigné, avec un ton sobre qui le rend agréable à l’œil. La charnière est plutôt résistante et abrite un écran de 15,6 pouces, déployant une résolution de 1920 × 1080 pixels et une fréquence de 144 Hz. À l’usage, le tout sera donc très fluide et réactif. Cette impression est renforcée par le stockage principal de 512 Go via un SSD M.2 PCIe.

L’ordinateur est livré avec un clavier AZERTY, ainsi que Windows 10. Attention toutefois, cet ordinateur portable ne comporte pas de caméra intégrée. Pour la connectique, ce modèle est très complet avec 2 emplacements M.2 (PCI Express / Sata), une prise casque/microphone, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 LAN, 1 entrée HDMI et 1 USB-C 4.