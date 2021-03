Le pack Philips Hue avec 2 Ampoules White & Colors + Pont + Echo Dot 3 à 84 €

Ce pack de démarrage a été conçu pour les personnes qui n’ont pas encore connecté leur domicile et qui souhaiterait se lancer en toute simplicité. On retrouve donc 2 Ampoules White & Colors, un Pont et l’Echo Dot 3 à seulement 84,99 euros.

Rakuten et Boulanger proposent actuellement un excellent pack sur l’enceinte connectée Amazon, l’Echo Dot 3 ainsi que 2 ampoules Philips Hue et un pont afin de tout relier en simplicité. Avec ce dernier, vous pourrez contrôler toutes vos lumières connectées depuis votre voix, faire varier leur intensité et les relier avec d’autres appareils de votre domicile. Habituellement proposé à 149,99 euros, ce kit tombe à 99,99 euros chez Boulanger, mais en passant par Rakuten, vous pouvez économiser 15 euros supplémentaires grâce au code promo RAKUTEN15 pour faire tomber le pack à seulement 84,99 euros. Attention, le coupon est disponible en quantité limité.

Code promo : RAKUTEN15

Le kit de démarrage Philips Hue/Amazon en détail

Ce coffret, expédié par Boulanger et vendu sur Rakuten (ou directement sur le site Boulanger), comporte un pack de 2 ampoules « white and color » E27, un pont de connexion Hue et l’enceinte connectée Echo Dot 3 d’Amazon. Avec cet ensemble, vous aurez accès à tout ce qu’il vous faut pour commencer à contrôler votre éclairage directement avec votre voix ou votre téléphone, y relier des objets connectés Hue et vous lancer. Vous n’aurez qu’à brancher le pont de connexion Philips à votre prise secteur pour démarrer l’installation rapide.

Ensuite, en téléchargeant l’application Philips Hue sur votre téléphone portable, vous pourrez relier les 2 lampes connectées qui se vissent de manière classique. Une fois la connexion établie, vous profitez d’une durée de vie allant jusqu’à 25 000 heures, d’un éclairage blanc et couleur de bonne qualité et surtout d’une intensité variable. Tout sera directement contrôlable avec votre voix ou votre téléphone portable, et vous pourrez donner à votre chambre une ambiance différente selon vos préférences.

En plus, le coffret inclut l’enceinte connectée Echo Dot 3 qui vous offre l’accès à l’assistant vocal Alexa. Cette dernière est en mesure de contrôler vos ampoules connectées et vous permet de le faire avec votre voix. Par exemple, vous aurez la possibilité de dire « Alexa, baisse toutes les lumières de 20% » ou encore « Alexa, allume toutes les lumières ». À l’usage, c’est très pratique, et les possibilités sont diverses et variées. Bien sûr, il est toujours possible d’y associer d’autres éclairages ou appareils connectés ultérieurement. La petite enceinte connectée est largement compatible avec tout un panel de périphériques comme des sonnettes ou des ampoules connectées.