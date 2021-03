Economisez 300 euros sur le puissant et ultramobile ASUS ROG Flow X13

Fnac propose une jolie réduction sur le nouveau PC portable ultra mobile et très puissant ASUS ROG Flow X13. Avec des caractéristiques techniques haut de gamme, cet ordinateur portable tombe à 1499,99 euros chez le marchand.

À l’occasion de sa sortie, Fnac propose une opération sur le PC portable ASUS ROG Flow X13 taillé pour délivrer de solides performances dans tous les domaines. Pour une durée limitée, vous pouvez le commander à 1499 euros au lieu de 1799 euros. Cela représente 300 euros d’économies sur un modèle qui durera dans le temps et qui est complet.

Le Asus ROG Flow X13 en détail

Le Asus ROG Flow X13 est un ordinateur qui veut allier la puissance, les performances avec une dimension nomade. En ce sens, le design a été conçu pour permettre de l’emmener n’importe où avec vous, et le faire fonctionner dans les meilleures conditions. Par exemple, la charnière à 360° vous permet de le disposer selon votre envie, que ce soit en mode « tente », tablette, ou comme un ordinateur portable classique. Ce petit monstre s’articule autour du surpuissant processeur AMD Ryzen 7-5800HS et ses 8 coeurs (!), délivrant une fréquence de 2,8 GHz, mais pouvant monter en mode boost à 4,4 GHz. Il est couplé avec 16 Go de RAM qui permettent de lancer rapidement n’importe quel programme, même les plus gourmands, dans les meilleures conditions.

Du côté graphique, on retrouve une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 4 Go, capable de faire tourner la majorité des jeux disponibles dans de bonnes conditions. Toutefois, si vous comptez jouer de manière assidue, cet ordinateur portable prend en charge une carte graphique externe, y compris les dernières générations RTX 3000. Cela est possible grâce à son interface XG.

Pour un côté plus pratique, l’ordinateur portable se dote d’un écran tactile de 13,4 pouces. Il diffuse une résolution de 1920 × 1200 pixels et profite également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Que ce soit dans la navigation ou dans les jeux vidéo, tout paraît plus fluide et plus agréable.

Du reste, l’ordinateur est associé avec un stockage SSD de 512 Go pour installer vos applications préférées, et stocker du contenu multimédia. On apprécie également tous les petits à côté, comme la carte Wi-Fi 6 intégrée qui permet de se connecter et de profiter d’un débit rapide, ou encore la technologie Bluetooth 5.1 pour vous synchroniser avec vos périphériques compatibles. Bien entendu, le clavier est rétro éclairé. Du côté de la connectique, on retrouve un port HDMI 2.0, 2 ports USB 3.2 Gen2 type C et 1 port USB 3.2 Gen2.

L’ordinateur est livré avec Windows 10, et un mois d’abonnement au Xbox Game Pass est offert.