Le puissant Acer Predator de 15,6 pouces (RTX 2060) à 774,99 euros

Vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable pour jouer à des jeux vidéo, mais également pour vous accompagner au quotidien dans vos déplacements ? C’est le moment, puisque le Acer Predator de 15,6 pouces chute aujourd’hui en promotion à 774,99 euros après offre de remboursement.

Le marchand Cdiscount propose le Acer Predator de 15,6 pouces à 999 euros. Seulement, l’ordinateur portable profite d’une offre de remboursement de 200 euros, ainsi que d’un code promotionnel de 25 euros que vous pouvez retrouver ci-dessous. Au final, il tombe à 774,99 euros. En bonus, la souris Predator est offerte. Difficile de trouver un meilleur rapport qualité prix pour un ordinateur portable gaming.

Code promo : 25EUROS

Le Acer Predator de 15,6 pouces en détail

Très connue dans le monde des jeux vidéo, la gamme Predator propose des ordinateurs et des périphériques pour les joueurs exigeants. Véritable gage de qualité, cet ordinateur portable de 15,6 pouces promet des performances de haute volée. Il s’articule autour d’un écran IPS délivrant une résolution de 1920 × 1080 pixels, le tout avec des bordures ultrafines pour un design plus immersif et plus esthétique. Le temps de réponse est particulièrement faible, avec seulement 3 ms de gris à gris et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C’est surtout pratique dans les jeux vidéo.

Sous le capot, l’ordinateur se structure autour de l’association entre un processeur Intel Core i5 (9e génération) 9300H et une carte graphique RTX 2060. À cela s’ajoute 8 Go de RAM pour lancer plusieurs applications en simultané. On aurait préféré retrouver un processeur de 10e génération ainsi qu’une carte graphique RTX 3XXX, mais dans les faits, les composants actuels permettent de lancer l’intégralité des derniers jeux vidéo dans nos très bonnes conditions. Il n’y aura pas de ralentissement, et l’ordinateur est assez bien refroidi. D’ailleurs, il est toujours possible de rajouter de la RAM par la suite, par vos propres moyens.

Du reste, l’ordinateur portable s’appuie sur un stockage de 256 Go en NVMe pour un démarrage éclair, des temps de chargement réduits et une grande fluidité dans la navigation de tous les jours. Le tout est livré avec le système d’exploitation Linux, mais vous pourrez toujours choisir d’installer Windows si vous le préférez. Le constructeur annonce une durée de fonctionnement jusqu’à 6 heures, ce qui ne sera évidemment pas le cas si vous jouez à des jeux vidéo. Enfin, le tout est garanti 2 ans.