Équipez-vous pour le gaming avec le pack Corsair K55 + Souris à 59 €

Même si les composants informatiques sont le nerf de la guerre, les périphériques comme le clavier ou la souris sont tout aussi importants et peuvent vraiment influencer sur vos performances dans les jeux. Aujourd’hui, Cdiscount propose un bon plan sur le clavier K55 de Corsair ainsi qu’une souris RGB, à 59,99 euros seulement.

Il existe actuellement de multiples marques de qualité pour s’équiper avec un clavier ou une souris. Corsair est une très belle référence dans le domaine, et propose des produits bien finis, au bon rapport qualité-prix et avec plusieurs fonctions intéressantes pour la bureautique et pour le jeu vidéo. Voilà un joli exemple avec le pack K55 + souris Harpoon, qui chute de 104,33 euros à 59,99 euros pour une durée limitée.

Le Corsair K55 + souris Harpoon en détail

Le Corsair K55 est un clavier gamer conçu pour les usages exigeants, tant en termes de fluidité que le confort de frappe. Il est également agréable pour la bureautique, avec des touches silencieuses et réactives, à noter que ce n’est ici pas un clavier mécanique. Sa conception a été conçue pour vous épauler durant de longues heures d’utilisation, avec un repose-poignet amovible, doux, et en caoutchouc.

Surtout, il est très intéressant pour ses nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Vous aurez le choix entre 10 modes d’éclairage RGB de toute beauté, qui sont déjà configurés et vous permettent de diffuser de multiples effets lumineux sympathiques. Au-delà, 6 touches sont présentes sur le côté gauche et vous permettent d’y assigner des macros. Cela peut être des combos multi touches, des actions simples, ce sera vous qui le déciderez via le logiciel du constructeur.

Pour un usage en jeu, vous profiterez notamment du mode anti-ghosting qui vous permet d’appuyer simultanément sur plusieurs touches sans occasionner d’erreur. On appréciera également le panel multimédia qui vous permet de baisser le volume, ou encore de changer de piste audio sans avoir à faire un retour Windows en permanence.

Bien sûr, ce pack ne s’arrête pas au simple clavier K55. Il est accompagné par une souris gamer Harpoon qui est, elle aussi, RGB. Ce n’est certes pas le meilleur modèle du marché, mais il permet de très bien se débrouiller dans les jeux vidéo avec un capteur de jeu optique de 6000 DPI. Le contrôle est fluide, précis, et servira aussi bien en bureautique que pour de longues sessions dans des FPS.

La forme a été plutôt bien travaillée, avec des poignées latérales en caoutchouc qui permet une bonne agrippe, et qui comporte ce qu’il faut en termes de boutons. La souris a été conçue pour épouser naturellement le creux de votre main, et on ne ressent pas de sensation de lourdeur après plusieurs heures de jeu. On apprécie également la finition texturée qui est granuleuse et antidérapante, une solide arme contre la transpiration en été. Enfin, l’éclairage de bonne facture sans être impressionnant, et il est lui aussi compatible avec des effets lumineux. Au total, les 6 boutons sont entièrement programmables, avec des macros.