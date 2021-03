[Super Deal] 68% de réduction sur le Xiaomi Redmi Note 9S qui tombe à 99€ !

Le Redmi Note 9S de Xiaomi est en Super Deal chez Aliexpress aujourd’hui à partir de 9h pour un prix jamais vu de 99€ ! Attention stock très limité.

Les constructeurs de smartphone se livrent une guerre pour se trouver dans le top trois des meilleurs smartphones milieu de gamme. Ce segment est redoutable et attire continuellement des personnes qui ne peuvent pas mettre plus de 500€ dans un smartphone. Comme tout vient à point à qui sait attendre, le Xiaomi Redmi Note 9S est en promotion ! Vous pourrez le retrouver au prix de 99€ sur Aliexpress soit une belle réduction de 68% grâce au code FLASHDEAL007.

Code promo : FLASHDEAL007

Un des meilleurs smartphone milieu de gamme de Xiaomi

Même s’il existe d’autres smartphone dans ce segment milieu de gamme, le Redmi Note 9S de Xiaomi est toujours intéressant. Il possède un SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 720 G. Ce dernier est spécialement conçu pour supporter des applications relativement lourdes puisqu’il est destiné au gaming. Le Snapdragon 720G s’accompagne de 4 Go de mémoire vive ou 6 Go de mémoire vive. En ce qui concerne la capacité du stockage interne du Xiaomi Redmi Note 9S, il propose 64 Go de mémoire interne ou 128 Go de mémoire interne. Si vous êtes amené à faire beaucoup de photos, de vidéo ou à installer beaucoup d’applications, vous pourrez étendre la capacité de stockage à l’aide du microSD.

Le Xiaomi Redmi Note 9S possède une dalle Dot Display Full HD+ de 6,67 pouces. La dimension de cette dalle vous permettra de jouer, regarder des films (ou des séries) ou même naviguer sur les réseaux sociaux facilement. Les grands écrans comme celui du Redmi Note 9S sont parfaits pour passer de longues heures sans s’abîmer la vue. L’écran est d’ailleurs équipé d’un verre équipé de la technologie Gorilla Glass 5, comme l’arrière du smartphone.

Une bonne variété d’objectifs photo

Le bloc photo à l’arrière se compose d’un capteur grand-angle de 48 mégapixels avec une ouverture f/1,79, d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec une ouverture f/2,2, un objectif macro de 5 mégapixels avec une ouverture f/2,4 et pour finir un capteur de 2 mégapixels qui gère quant à lui la profondeur de champ. Le grand-angle vous permettra de capturer des clichés avec une résolution de 8 000 x 6 000 pixels sans oublier qu’il possède un mode nuit efficace. L’ultra grand-angle vous proposera d’étendre l’angle de vision jusqu’à 119 degrés contre 79 degrés pour le grand-angle de 48 mégapixels. L’objectif qui vient calculer la profondeur de champ sera redoutable pour réaliser de beaux selfies sans faire d’efforts ou des réglages poussés. L’objectif macro est pratique pour faire des photos avec une distance très courte. Ce dernier vous permettra de réaliser des photos avec une distance de 2 cm. N’oublions pas la caméra frontale qui propose 16 mégapixels avec la possibilité faire des vidéos en slow motion jusqu’à 120 images par seconde.

Le Xiaomi Redmi Note 9S possède une batterie de 5 020 mAh vous permettant de jouer près de 13 heures d’affilée à vos jeux vidéo préférés. Vous retrouverez un chargeur de 22 watts car le Redmi Note 9S possède la technologie de charge rapide de 18 watts. Vous pourrez ainsi récupérer rapidement de la batterie une fois que vous serez au bureau ou à votre pause déjeuner grâce notamment à son port USB-C. Prêt à changer votre vieux smartphone contre le Xiaomi Redmi Note 9S ? Il est disponible sur Aliexpress au prix de 99€ soit une belle économie de 148€.

Code promo : FLASHDEAL007