[Hot Deals] L’oxymètre de pouls portable de Boxym pour seulement 6€ !

Il est recommandé de faire une visite chez le médecin au moins une fois par an afin de faire contrôler sa tension, faire une prise de sang ainsi que d’autres protocoles obligatoires. Néanmoins, avec la conjoncture ce n’est plus aussi facile d’aller voir son médecin traitant. C’est pour ça que l’oxymètre de pouls portable de Boxym est intéressant d’autant plus qu’il est en promotion sur Aliexpress !

La Haute Autorité de Santé recommande à tout le monde d’effectuer (au moins) un contrôle de routine par an chez son médecin traitant. Ce dernier vous permettra de faire contrôler votre tension, votre pouls ainsi que d’autres données vitales. Néanmoins, aller chez son médecin ne se fait plus comme avant à cause de la conjoncture dans laquelle nous vivons. Si vous ne souhaitez pas attendre plus que ça ou si vous avez des doutes sur votre état de santé, l’oxymètre de pouls portable de chez Boxym pourra vous aider. Ce dernier est en promotion chez Aliexpress au prix de 6,19 € au lieu de 22,60 € à l’aide du code A8W6R1I0WP8E.

Code promo : A8W6R1I0WP8E

Un oxymètre de pouls ultra-portable signé Boxym

L’oxymètre de pouls portable de chez Boxym sera un véritable assistant afin de réaliser des contrôles plus ou moins fréquents de votre été de santé. Il sera indispensable sur vous êtes victimes de tensions plus ou moins variables et que vous êtes déjà suivies par un professionnel de santé. Ce dernier pourrait vous demander de réaliser des contrôles avec l’oxymètre de pouls portable et de les lui transmettre afin d’avoir un suivi précis et agir en conséquence.

Boxym est intégré un capteur très sensible afin de mesurer plusieurs données de votre corps comme par exemple : le pouls, la tension ou encore le taux d’oxygène dans le sang. Le fait que ce dernier soit portable vous permettra de l’emporter partout avec vous. Il rentrera facilement dans une petite poche à l’intérieur de votre sac ou de votre poche. Pour mettre votre doigt c’est très simple, l’oxymètre de pouls portable de chez Boxym est comme une pince. Il vous suffira de le pincer et de mettre votre doigt à l’intérieur. Le bouton principal vous permettra de l’allumer. Une fois les analyses finies, il s’éteindra automatiquement afin d’économiser l’autonomie restante. D’ailleurs, l’oxymètre de pouls portable de chez Boxym fonctionne à l’aide de pile standard ce qui lui permet d’avoir une plus grosse autonomie tout en restant léger. Retrouvez vite l’oxymètre de pouls portable de chez Boxym sur Aliexpress au prix de 7,42 € au lieu de 22,60 € à l’aide du code A8W6R1I0WP8E.