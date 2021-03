[Hot Deals] Le prix de la Honor Magic Watch 2 (42mm) chute à 66€

Venez profiter d’une superbe promotion sur la Honor Magic Watch 2 ! Cette montre connectée ne manquera pas à sa tache et vous accompagnera sans aucun problème pendant de nombreuses années. Il serait bête de laisser passer cette occasion qui s’offre à vous d’autant plus que la Honor Magic Watch 2 vient de subir une (grosse) chute de prix sur Aliexpress à l’aide de ce code… Expédition depuis la Chine.

Cette Honor Magic Watch 2 (version 42mm) possède un design très raffiné avec des fonctionnalités très intéressantes comme le prouve notre test. Si vous étiez dans l’attente d’une belle réduction sur la montre connectée de Honor, il serait grand temps de vous réveiller car cette dernière pourrait vous filer sous le nez. Honor a conçu une montre connectée qui rapproche de certains modèles luxueux sans faire de compromis vis-à-vis des fonctionnalités apportées. Venez profiter de cette promotion exceptionnelle ! Cette dernière est disponible au prix canon de 66€ à l’occasion de l’anniversaire Aliexpress.

Une Honor Magic Watch 2 qui a du style

Outre le fait que cette Honor Magic Watch 2 soit en promotion et qu’elle soit proposée à 66€, elle arbore un design prémium que l’on a apprécié lors de notre test. Cette montre connectée apportera du style, quelle que soit votre tenue (sportive ou élégante). Elle se décline en plusieurs versions. Une première version qui possède un diamètre de 42 mm avec une dalle AMOLED de 1,39 pouce. La seconde version vous fournira quant à elle une dalle (également AMOLED) de 1,2 pouce. Quelle que soit la version que vous choisirez, la Honor Magic Watch 2 viendra parfaitement s’intégrer à votre poignet. Vous aurez également le choix de la couleur : noire avec un bracelet en plastique ou marron avec un bracelet avec un effet cuir (plus luxueux et plus jolie).

En ce qui concerne les fonctionnalités, la Honor Magic Watch 2 s’agrémente d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un capteur pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang sans oublier l’accéléromètre, le gyroscope, l’altimètre et le GPS. Vous aurez sur votre poignet une montre connectée complète avec un bel écran, de bonnes fonctionnalités dans un prix défiant toute concurrence. Cette dernière pourra suivre toutes vos activités physiques avec notamment la capacité d’être immergé jusqu’à 50 mètres sous le niveau de l’eau. Les données de vos activités seront directement visibles depuis la montre ou depuis un smartphone.

L’application dédiée à la montre de Honor vous permettra de suivre avec beaucoup plus de détail votre activité. Vous pourrez paramétrer la montre selon vos exigences et modifier le design de votre cadran. D’ailleurs, la Honor Magic Watch 2 vous donnera la possibilité de répondre à un SMS ou à un appel directement sur la montre vous permettant de déconnecter de votre smartphone. En tout cas, vous pourrez la retrouver au prix canon de 66€ à l’occasion de l’anniversaire Aliexpress..